На церемонию начала строительства моста через Амур в ЕАО пригласят Владимира Путина

Еще одна проблема – нарушение некоторыми китайскими компаниями, работающими в ЕАО, российского законодательства. В частности, некоторые фирмы начинают строить объекты, не получив соответствующие разрешения. Александр Винников предложил провести "ликбез" для китайских предпринимателей – как в Биробиджане, так и (по отдельной договоренности) на территории КНР. Цель мероприятий – уберечь зарубежных инвесторов от непродуманных действий, вступающих в противоречие с российским законодательством…