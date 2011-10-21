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Posted 20 октября 2011, 22:43

Published 20 октября 2011, 22:43

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

На церемонию начала строительства моста через Амур в ЕАО пригласят Владимира Путина

20 октября 2011, 22:43
Об этом китайской делегации рассказал губернатор Александр Винников

БИРОБИДЖАН. 21 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Между правительством ЕАО, в лице губернатора Александра Винникова, и Народным правительством провинции Хэйлунцзян КНР, в лице председателя Ван Сянькуя, подписан протокол о сотрудничестве двух приграничных регионов. Об этом сообщили сегодня РИА "Восток-Медиа" в правительстве ЕАО.

Подписание протокола состоялось в рамках продолжающегося визита делегации провинции Хэйлунцзян по Еврейской автономной области. В правительстве ЕАО прошла встреча российской и китайской сторон. Общее количество участников неординарного мероприятия составило более 50, общение происходило через переводчиков.

Александр Винников рассказал о важности международного сотрудничества в различных сферах, об устойчивом росте внешнеторгового оборота между ЕАО и КНР, об укреплении культурных связей. Вместе с тем глава региона обозначил ряд проблем, которые мешают дальнейшему развитию конструктивных соседских отношений.

Среди них – своеобразная "дискриминация" российских автоперевозчиков – наши туристические автобусы дальше приграничного Тунцзяна, в глубину КНР, китайцы не пропускают, хотя аналогичные иностранные транспортные средства беспрепятственно следуют от границы до Биробиджана. По мнению губернатора, здесь нарушаются ранее достигнутые договоренности.

Еще одна проблема – нарушение некоторыми китайскими компаниями, работающими в ЕАО, российского законодательства. В частности, некоторые фирмы начинают строить объекты, не получив соответствующие разрешения. Александр Винников предложил провести "ликбез" для китайских предпринимателей – как в Биробиджане, так и (по отдельной договоренности) на территории КНР. Цель мероприятий – уберечь зарубежных инвесторов от непродуманных действий, вступающих в противоречие с российским законодательством…

Также губернатор ЕАО посетовал, что пока не очень активно реализуются некоторые ранее достигнутые договоренности. Так, например, в Биробиджане пока не создан иностранными специалистами Центр по продаже и обслуживанию китайской сельскохозяйственной техники, слабо налажена работа между управлением сельского хозяйства ЕАО и Академией сельскохозяйственных наук провинции Хэйлунцзян.

Председатель Народного правительства провинции Хэйлунцзян Ван Сянькуй внимательно выслушал все пожелания Александра Винникова (их насчиталось 12), а затем произнес ответную речь. Китайский чиновник высоко оценил достигнутые успехи в сотрудничестве между ЕАО и КНР, но также отметил ряд проблем, которые, по его мнению, тормозят прогресс в актуальном направлении.

Как сообщил Ван Сянькуй - в молодости он работал машинистом поезда, главная задача – создание удобного транспортного коридора между ЕАО и провинцией Хэйлунцзян. Особое значение придается строительству трансграничного железнодорожного перехода через Амур в районе села Нижнеленинское ЕАО и города Тунцзян.

"С этим проектом тормозить нельзя, надо как можно скорее начать строительство моста",- подчеркнул Ван Сянькуй.

Кроме этого, китайцев интересует заготовка и глубокая переработка древесины, добыча полезных ископаемых, увеличение квоты на привлечение иностранных работников в Россию, упрощение процедуры доставки в Россию китайской сельскохозяйственной техники и возобновление поставок "северному соседу" китайской свинины (в провинции Хэйлунцзян хорошо развито свиноводство).

Александр Винников предложил китайской стороне возводить свиноводческие комплексы на территории ЕАО и реализовывать свинину на месте производства. По поводу строительства трансграничного моста губернатор сообщил, что до конца октября текущего года намечено внести изменение в соответствующее межправительственное соглашение, а к середине ноября, предположительно, будут получены все разрешительные документы.

Александр Винников также сообщил, что на середину декабря намечена торжественная церемония закладки первого камня в грандиозную стройку, и предложил китайской стороне поучаствовать в этом историческом событии.

Как сообщили аудитории, на торжественную церемонию пригласят председателя Правительства РФ - соответствующее письмо Владимиру Путину направят на днях.

После этого раздались дружные аплодисменты, и сторонами был подписан протокол о межрегиональном сотрудничестве. Аналогичные встречи, помогающие прогрессу, намечено проводить регулярно, не реже раза в квартал.

ВЧ

#Денис Объедкин#Новости#Экономика#ЕАО
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