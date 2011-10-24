Поселку Лондоко в ЕАО исполнилось 100 лет

Posted 23 октября 2011, 22:06
Published 23 октября 2011, 22:06
Modified 13 января, 07:13
Updated 13 января, 07:13
БИРОБИДЖАН. 24 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Поселок Лондоко Облученского района отметил вековой юбилей. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Законодательного собрания ЕАО.
Лондоко-завод был основан в 1911 году, вскоре после того, как началось сооружение железнодорожного пути от Читы до Владивостока. На месте будущего поселка была построена станция Известковый завод — наименование ей дали по названию основного предприятия поселка. Сегодня это населенный пункт, в котором имеются строительные организации, учреждения соцкультбыта, предприятия связи и торговли.
Зал сельского Дома культуры, где проходило торжество по случаю столетнего юбилея, был переполнен — все жители поселка хотели принять непосредственное участие в праздничных мероприятиях. Поздравить их со столетием со дня образования поселка приехал и председатель Законодательного Собрания ЕАО Анатолий Тихомиров.
«Это событие значимо не только для жителей Облученского района, но и для всей Еврейской автономной области. Здесь сформировалось одно из первых постоянных поселений будущей области, зарождалась ее добывающая промышленность. В поселке всегда жили трудолюбивые, самоотверженные люди, готовые трудиться день и ночь ради своего благополучия и благополучия всей Еврейской автономии. Сегодня вы переняли эту эстафету и, несмотря на все сложности, стараетесь быть достойными своих прадедов», — подчеркнул А.Тихомиров.
Некоторым жителям Лондоко за многолетний труд, активное участие в жизни поселка Анатолий Тихомиров вручил Благодарственные письма и ценные подарки Заксобрания. Всего в числе награжденных от областного парламента было 11 человек.
Со столетием поселка лондоковцев также поздравили представители администрации Облученского района и городского поселения, творческие коллективы поселка.
ВЧ