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Posted 23 октября 2011, 22:06

Published 23 октября 2011, 22:06

Modified 13 января, 07:13

Updated 13 января, 07:13

Поселку Лондоко в ЕАО исполнилось 100 лет

23 октября 2011, 22:06
По этому случаю в поселковом ДК прошел праздничный концерт

БИРОБИДЖАН. 24 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Поселок Лондоко Облученского района отметил вековой юбилей. Об этом сегодня сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Законодательного собрания ЕАО.

Лондоко-завод был основан в 1911 году, вскоре после того, как началось сооружение железнодорожного пути от Читы до Владивостока. На месте будущего поселка была построена станция Известковый завод — наименование ей дали по названию основного предприятия поселка. Сегодня это населенный пункт, в котором имеются строительные организации, учреждения соцкультбыта, предприятия связи и торговли.

Зал сельского Дома культуры, где проходило торжество по случаю столетнего юбилея, был переполнен — все жители поселка хотели принять непосредственное участие в праздничных мероприятиях. Поздравить их со столетием со дня образования поселка приехал и председатель Законодательного Собрания ЕАО Анатолий Тихомиров.

«Это событие значимо не только для жителей Облученского района, но и для всей Еврейской автономной области. Здесь сформировалось одно из первых постоянных поселений будущей области, зарождалась ее добывающая промышленность. В поселке всегда жили трудолюбивые, самоотверженные люди, готовые трудиться день и ночь ради своего благополучия и благополучия всей Еврейской автономии. Сегодня вы переняли эту эстафету и, несмотря на все сложности, стараетесь быть достойными своих прадедов», — подчеркнул А.Тихомиров.

Некоторым жителям Лондоко за многолетний труд, активное участие в жизни поселка Анатолий Тихомиров вручил Благодарственные письма и ценные подарки Заксобрания. Всего в числе награжденных от областного парламента было 11 человек.

Со столетием поселка лондоковцев также поздравили представители администрации Облученского района и городского поселения, творческие коллективы поселка.

ВЧ

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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