Поселку Лондоко в ЕАО исполнилось 100 лет

«Это событие значимо не только для жителей Облученского района, но и для всей Еврейской автономной области. Здесь сформировалось одно из первых постоянных поселений будущей области, зарождалась ее добывающая промышленность. В поселке всегда жили трудолюбивые, самоотверженные люди, готовые трудиться день и ночь ради своего благополучия и благополучия всей Еврейской автономии. Сегодня вы переняли эту эстафету и, несмотря на все сложности, стараетесь быть достойными своих прадедов», — подчеркнул А.Тихомиров.