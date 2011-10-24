В Приморье рецидивист ограбил продуктовый павильон

Оказалось, что для 20-летнего жителя Артема это не первое знакомство со стражами порядка. В прошлом молодой человек уже был судим за совершение аналогичного преступления и приговорен к трем годам лишения свободы. Год назад его освободили условно-досрочно, однако, полученный опыт ничему не научил парня и он снова встал на преступный путь. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.