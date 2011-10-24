В Приморье рецидивист ограбил продуктовый павильон

Posted 24 октября 2011, 03:43
Published 24 октября 2011, 03:43
Modified 17 сентября 2022, 12:34
Updated 17 сентября 2022, 12:34
ВЛАДИВОСТОК. 24 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В г. Артем в отдел полиции поступило сообщение работника круглосуточного продуктового магазина. Женщина рассказала, что утром, в 06:00, в павильоне на нее напал незнакомый молодой человек и потребовал отдать всю выручку. Чтобы жертва не вздумала кричать и сопротивляться, злоумышленник придушил продавца. Поняв, что преступник настроен весьма решительно, женщина безропотно отдала 7 тысяч рублей , сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.
На место преступления выехала следственно-оперативная группа. Эксперты осмотрели помещение торговой точки и установили, что злоумышленник для того, чтобы проникнуть в помещение предварительно отогнул форточку. Также были обнаружены и другие следы пребывания разбойника в магазине. Пока специалисты собирали улики на месте преступления, наружные наряды полиции, располагая приметами нападавшего, организовали его поиск. Вскоре сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого.
Оказалось, что для 20-летнего жителя Артема это не первое знакомство со стражами порядка. В прошлом молодой человек уже был судим за совершение аналогичного преступления и приговорен к трем годам лишения свободы. Год назад его освободили условно-досрочно, однако, полученный опыт ничему не научил парня и он снова встал на преступный путь. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
А.М.