Приморские студенты помогают беспризорникам

ВЛАДИВОСТОК. 25 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Во Владивостоке прошла уличная акция «Дети улиц миф или реальность?». В рамках мероприятия жителей города попросили высказать свое мнение по проблемам детской безнадзорности и беспризорности.

Акцию провел отделом по работе с семьей и детьми Приморского центра социального обслуживания населения. Активную поддержку в организации мероприятия оказали волонтеры добровольческого объединения «Молодежь.ru».

Как рассказывает активный участник акции 17-летний Александр Ваганов, представитель общественной организации «Молодежь.ру», которую курирует управление по делам молодежи администрации Владивостока:

Мной движет желание помочь людям. Это очень увлекательно — участвовать в мероприятиях, ездить по детским домам, оказывать помощь тем, кому хуже. Занимаюсь социальными проблемами уже два года. Большинство горожан с радостью согласились поучаствовать в опросе, были и те, кто спешил по своим делам.

Кстати, в этот день активист Александр проводил опросы горожан со сломанной рукой. Говорит, даже нездоровье не помешало ему заниматься важной социальной работой.