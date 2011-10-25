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Posted 25 октября 2011, 04:15

Published 25 октября 2011, 04:15

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

Приморские студенты помогают беспризорникам

25 октября 2011, 04:15
В уличной акции активно работали социально активные подростки

ВЛАДИВОСТОК. 25 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Во Владивостоке прошла уличная акция «Дети улиц миф или реальность?». В рамках мероприятия жителей города попросили высказать свое мнение по проблемам детской безнадзорности и беспризорности.
Акцию провел отделом по работе с семьей и детьми Приморского центра социального обслуживания населения. Активную поддержку в организации мероприятия оказали волонтеры добровольческого объединения «Молодежь.ru».
Как рассказывает активный участник акции 17-летний Александр Ваганов, представитель общественной организации «Молодежь.ру», которую курирует управление по делам молодежи администрации Владивостока:
Мной движет желание помочь людям. Это очень увлекательно — участвовать в мероприятиях, ездить по детским домам, оказывать помощь тем, кому хуже. Занимаюсь социальными проблемами уже два года. Большинство горожан с радостью согласились поучаствовать в опросе, были и те, кто спешил по своим делам.
Кстати, в этот день активист Александр проводил опросы горожан со сломанной рукой. Говорит, даже нездоровье не помешало ему заниматься важной социальной работой.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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