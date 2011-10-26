1 ноября завершится муниципальная программа по ремонту дворовых территорий в Хабаровске

Стоимость программы – 363,8 миллиона рублей. Сумма федеральных субсидий – 299,5 миллиона, доля муниципалитета - 64,3 миллиона рублей. Программа ремонтных работ в этом году объемная – в ней 200 дворовых территорий и 33 межквартальных проезда. На сегодняшний день она выполнена на 99,5%, сейчас завершаются работы на последних четырех объектах.