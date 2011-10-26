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Posted 25 октября 2011, 23:41

Published 25 октября 2011, 23:41

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

1 ноября завершится муниципальная программа по ремонту дворовых территорий в Хабаровске

25 октября 2011, 23:41
Её стоимость – 363 миллиона рублей

ХАБАРОВСК. 25 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 1 ноября завершится муниципальная адресная программа по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов в Хабаровске. На её осуществление в этом году выделялись средства из федерального бюджета, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как сказал на совместном заседании постоянных комитетов Хабаровской городской думы начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации муниципалитета Сергей Чернышов, «нет сомнений в том, что работы завершатся в точном соответствии с графиком».

Стоимость программы – 363,8 миллиона рублей. Сумма федеральных субсидий – 299,5 миллиона, доля муниципалитета - 64,3 миллиона рублей. Программа ремонтных работ в этом году объемная – в ней 200 дворовых территорий и 33 межквартальных проезда. На сегодняшний день она выполнена на 99,5%, сейчас завершаются работы на последних четырех объектах.

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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