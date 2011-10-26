1 ноября завершится муниципальная программа по ремонту дворовых территорий в Хабаровске

Posted 25 октября 2011, 23:41
Published 25 октября 2011, 23:41
Modified 17 сентября 2022, 12:34
Updated 17 сентября 2022, 12:34
ХАБАРОВСК. 25 октября. ВОСТОК-МЕДИА - 1 ноября завершится муниципальная адресная программа по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и межквартальных проездов в Хабаровске. На её осуществление в этом году выделялись средства из федерального бюджета, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Как сказал на совместном заседании постоянных комитетов Хабаровской городской думы начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации муниципалитета Сергей Чернышов, «нет сомнений в том, что работы завершатся в точном соответствии с графиком».
Стоимость программы – 363,8 миллиона рублей. Сумма федеральных субсидий – 299,5 миллиона, доля муниципалитета - 64,3 миллиона рублей. Программа ремонтных работ в этом году объемная – в ней 200 дворовых территорий и 33 межквартальных проезда. На сегодняшний день она выполнена на 99,5%, сейчас завершаются работы на последних четырех объектах.