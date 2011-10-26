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Posted 26 октября 2011, 04:17

Published 26 октября 2011, 04:17

Modified 17 сентября 2022, 12:34

Updated 17 сентября 2022, 12:34

Дети из Приморья с ослабленным здоровьем проведут каникулы в санаториях

26 октября 2011, 04:17
На отдых поедут более 400 школьников

ВЛАДИВОСТОК. 26 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В осенние каникулы во многих учреждениях социального обслуживания пройдут оздоровительные смены, на отдых приглашаются около 400 школьников из малообеспеченных семей Приморского края. Особое внимание уделяется оздоровлению часто болеющих детей, сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
По информации департамента социальной защиты населения Приморского края, с сентября приобретено почти 550 путевок на санаторно-курортное лечение юных жителей края. На этой неделе состоялся очередной заезд в санатории детей с ограниченными по здоровью возможностями. 218 подростков отдохнут и поправят здоровье в санаториях «Седанка» и «Сахарный ключ» под Владивостоком, «Родник» в Черниговском районе.
Дети школьного возраста – самая многочисленная категория среди детей-инвалидов. Из почти 5400 детей с ограниченными возможностями здоровья - 1775 в возрасте от 10 до 14 лет. Помочь родителям в вопросах реабилитации, оздоровления таких детей, улучшить качество жизни семей призвана целевая программа мер поддержки детей и семей с детьми. Документ подписан губернатором Приморского края Сергеем Дарькиным в августе 2011 года.
На приобретение санаторных путевок для часто болеющих школьников и детей инвалидов из краевого бюджета направлено около 7,5 миллионов рублей. В ближайшее время будут закуплены еще 50 путевок. На оздоровительный отдых в санатории отправятся дети из Пожарского и Красноармейского районов.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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