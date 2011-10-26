ВЛАДИВОСТОК. 26 октября. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье уделяется большое внимание развитию физкультуры и спорта.

Сеть современных физкультурных комплексов появилась в городах и районах Приморского края в рамках реализации программ «Здоровое поколение» и «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае». Ледовые дворцы и бассейны построены в Уссурийске, Большом Камне, Чугуевке, Партизанске, Находке и Артеме. Сейчас в крае реализуется новая программа – «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае» до 2015 года.

«Мы поставили цель: к 2015 году не менее 30 процентов приморцев должны активно заниматься спортом. Для этого в муниципальных образованиях будет продолжено строительство новых спортивных сооружений и стадионов, поддержка талантливых спортсменов и любительских команд», - отмечает губернатор Сергей Дарькин.

Кроме того, по его словам, в рамках проекта модернизации образования, до конца этого года 90 школ края получат современное спортивное оборудование на сумму более 29 миллионов рублей. В 2012 году – 150 школ, а в 2013 – 170 школ, сообщила пресс-служба администрации Приморского края.