Дальний Восток и Японию соединит энергомост

«Мы выступаем за экспорт уже готовых продуктов. Кроме того, мы предлагаем экспортировать не только газ и уголь, но и рассмотреть возможность производства электроэнергии на Сахалине с использованием местного угля и транспортировать ее в Японию», - отметил полпред. У «Марубени корпорейшн» есть опыт строительства энергомостов, например, не так давно компания проложила электрокабель от Владивостока до острова Русский, где пройдет саммит АТЭС-2012.