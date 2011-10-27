Дальний Восток и Японию соединит энергомост

Posted 27 октября 2011, 06:10
Published 27 октября 2011, 06:10
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
ВЛАДИВОСТОК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Полномочный представитель президента РФ в ДФО Виктор Ишаев встретился с управляющим исполнительным директором, членом совета директоров компании «Марубени корпорэйшн» Синдзи Каваи. Собеседники обсудили перспективы взаимодействия российского Дальнего Востока с японскими бизнесменами, сообщает пресс-служба полпреда.
По словам Виктора Ишаева, после экономического кризиса торгово-экономические отношения Японии и Востока России восстанавливаются. «Товарооборот вырос по сравнению с 2010 и 2009 гг. и достиг уровня 2008 г. Мы готовы к расширению сотрудничества, прежде всего, в сфере модернизации и структурной перестройки экономики Дальнего Востока, в создании инновационных производств», - заявил полпред.
Синдзи Каваи сообщил, что представляемая им компания планирует совместно с «Газпромом» создание нефтехимического комплекса в Находке Приморского края. По его словам, «Марубени корпорейшн» рассматривает возможность стать генеральным подрядчиком при строительстве завода, основным инвестором стройки и главным покупателем продукции.
По мнению Виктора Ишаева, такой проект обязательно будет рентабельным и выгодным. Он выразил желание содействовать реализации проекта по созданию нефтехимического комплекса.
«Мы выступаем за экспорт уже готовых продуктов. Кроме того, мы предлагаем экспортировать не только газ и уголь, но и рассмотреть возможность производства электроэнергии на Сахалине с использованием местного угля и транспортировать ее в Японию», - отметил полпред. У «Марубени корпорейшн» есть опыт строительства энергомостов, например, не так давно компания проложила электрокабель от Владивостока до острова Русский, где пройдет саммит АТЭС-2012.
В завершении встречи В. Ишаев сообщил, что президент и правительство Российской Федерации уделяют большое внимание социально-экономическому развитию Дальнего Востока России и взаимодействию со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. «В этой связи для иностранных компаний, в том числе японских, открываются широкие возможности для реализации мощных, высокоэффективных проектов», - заключил полпред, - сообщает РИА «Сахалин-Курилы».