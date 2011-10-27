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Posted 27 октября 2011, 01:30

Published 27 октября 2011, 01:30

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

Двое сотрудников "Камчатмонтажспецстроя" за нарушение правил безопасности заплатят штраф

27 октября 2011, 01:30
Сюжет
Происшествие
При проведении ремонтных работ на нефтебазе в результате взрыва погибли трое сотрудников предприятия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Решениями Петропавловск-Камчатского городского суда признано законным привлечение двоих сотрудников ООО «Камчатмонтажспецстрой» - инженера по охране труда и начальника участка - к административной ответственности за грубое нарушение правил промышленной безопасности.
Как установил суд, в мае при проведении персоналом предприятия ремонтных работ топливных резервуаров на нефтебазе произошел неконтролируемый взрыв. Погибли трое сотрудников предприятия.
Постановлением должностного лица камчатского Управления Ростехнадзора от 19 июля инженер по охране труда и начальник участка ООО «Камчатмонтажспецстрой» были привлечены к административной ответственности. За грубое нарушение правил промышленной безопасности им назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей каждому.
Основанием для привлечения к административной ответственности послужил тот факт, что инженер не осуществил контроль за созданием безопасных условий труда, выполнением правил безопасности и требований охраны труда при проведении персоналом ремонтных работ. Начальник участка не проконтролировал разработку и утверждение у главного инженера проекта (плана) производства ремонтных работ, наличие акта о готовности проведения ремонта резервуара. При этом являясь ответственным за обеспечение мер пожарной безопасности на участках производства, за разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ, не обеспечил в полном объёме разработку и реализацию указанных мер.
Решением Петропавловск - Камчатского городского суда постановление и.о. руководителя камчатского Управления Ростехнадзора признано законным и оставлено без изменения. Не согласившись с судебным решением, защитники обжаловали его в Камчатский краевой суд, который, проверив материалы дела, оставил решение Петропавловск-Камчатского городского суда в силе.
Решение вступило в законную силу.
Татьяна Сахно, пресс-секретарь Камчатского краевого суда.

#Денис Объедкин#Новости#Камчатский край#Происшествие
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