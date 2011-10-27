Мэр Хабаровска поздравил автомобилистов с профессиональным праздником

Posted 27 октября 2011, 06:08
Published 27 октября 2011, 06:08
Modified 14 декабря 2023, 16:08
Updated 14 декабря 2023, 16:08
ХАБАРОВСК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Накануне профессионального праздника мэр Хабаровска Александр Соколов пооздравил работников муниципальных автотранспортных предприятий.
В дальневосточной столице в этой отрасли работает более 5 тысяч человек. Часть из них транспортируют стройматериалы, металлоконструкции, продукты питания – более 7 миллионов тонн разных грузов в год, сообщает пресс-служба администрации Хабаровска.
Большинство автотранспортников занимается пассажирскими перевозками – ежегодно они перевозят около 130 миллионов пассажиров. Понимая социальную значимость таких перевозок, мэрия поддерживает и развивает муниципальные предприятия. Только за последние пять лет за счет бюджета города приобретено 174 автобуса, 16 троллейбусов и 14 трамваев.
У работников электротранспорта в эти дни – двойной праздник: 55 лет назад 5 ноября на маршрут «Трамвайный парк – Железнодорожный вокзал» в Хабаровске вышел первый трамвай.
На торжество в мэрии собрались водители и кондукторы, ремонтники и кассиры, инженерно-технический состав, индивидуальные предприниматели и ветераны труда.
53 лучших специалиста получили почетные грамоты, благодарности и премии от мэра Александра Соколова.
«Мы гордимся заслугами тех, кто собрался в этом зале. Тех, кто в любую смену, в любую погоду выходят и работают, честно, добросовестно делают свое дело на всех городских маршрутах», - поздравляя их, отметил градоначальник.
ен