Сбербанк организовал соревнования по пейнтболу для воспитанников детдома в Уссурийске

Posted 27 октября 2011, 05:57
Published 27 октября 2011, 05:57
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
ВЛАДИВОСТОК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Спортивные состязания для воспитанников подшефного детского дома г.Уссурийска провел Сбербанк. Мероприятие, приуроченное к 170-летию банка, стало одним из элементов благотворительной программы «Счастливое детство», которая реализуется по всей стране. Старшеклассники соревновались в пейнтболе, перетягивании каната и других видах спорта. По итогам веселых стартов все участники получили призы от крупнейшего банка страны.
– Мы уже несколько лет помогаем воспитанникам детдома г.Уссурийска, причем делаем это комплексно, – рассказывает заместитель управляющего Приморским отделением №8635 Сбербанка России Алексей Зарубин. – Не просто перечисляем деньги на расчетный счет детдома, а закупаем для ребят самое необходимое, учитывая их потребности, проводим культурные, образовательные, спортивные мероприятия, чтобы сделать жизнь ребят более интересной.
В состязаниях приняли участие 20 воспитанников детдома среднего и старшего школьного возраста. В пейнтбольных баталиях победила дружба, перетягивание каната укрепило командный дух. Слаженные действия всех участников являлись залогом успеха и в другом виде спортивной программе – «лыжной эстафете». Ее суть заключалась в том, что четверо ребят встают на одну пару огромных лыж и стараются передвигаться максимально быстро и синхронно. Независимо от результатов состязаний, все их участники стали обладателями не только ярких впечатлений, но и полезных подарков от Сбербанка. Сейчас воспитанники детдома с нетерпением ждут следующего визита сотрудников банка, ведь проведение интересных развлекательных и обучающих мероприятий уже стало хорошей традицией.
А.М.