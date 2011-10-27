Сбербанк организовал соревнования по пейнтболу для воспитанников детдома в Уссурийске

В состязаниях приняли участие 20 воспитанников детдома среднего и старшего школьного возраста. В пейнтбольных баталиях победила дружба, перетягивание каната укрепило командный дух. Слаженные действия всех участников являлись залогом успеха и в другом виде спортивной программе – «лыжной эстафете». Ее суть заключалась в том, что четверо ребят встают на одну пару огромных лыж и стараются передвигаться максимально быстро и синхронно. Независимо от результатов состязаний, все их участники стали обладателями не только ярких впечатлений, но и полезных подарков от Сбербанка. Сейчас воспитанники детдома с нетерпением ждут следующего визита сотрудников банка, ведь проведение интересных развлекательных и обучающих мероприятий уже стало хорошей традицией.