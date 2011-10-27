Учёному из Владивостока присуждена Демидовская премия

Среди лауреатов возрождённой премии – физики Жорес Иванович Алфёров и Сергей Васильевич Вонсовский, математики Гурий Иванович Марчук и Николай Николаевич Красовский, механик Борис Викторович Раушенбах, филолог Никита Ильич Толстой... Престиж обновленной Демидовской премии постоянно растет, о том, что на Урале ежегодно чествуют светил отечественной науки, знают уже не только в России. В этом, собственно, и есть главный смысл награды – показать самой широкой общественности, что российская наука жива, и при хорошем к ней отношении она может и будет процветать. А каждый из лауреатов, помимо того, что обладает реальными заслугами перед всей цивилизацией, без всякого преувеличения является личностью мирового масштаба.