Учёному из Владивостока присуждена Демидовская премия

Posted 27 октября 2011, 07:12
Published 27 октября 2011, 07:12
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
ВЛАДИВОСТОК. 27 октября ВОСТОК-МЕДИА - Приятное известие пришло из Международного Демидовского Фонда: директор Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения РАН академик Юрий Николаевич Журавлёв стал лауреатом общенациональной неправительственной научной Демидовской премии в области наук о жизни.
Демидовские премии были учреждены горнопромышленником ПавломДемидовым в апреле 1831 года для содействия «к преуспеванию наук, словесности и промышленности в своём отечестве». Право присуждения премии предоставлялось Академии наук «как первенствующему ученому сословию в империи». Награда стала самой престижной в России. В списке лауреатов такие корифеи отечественной и мировой науки, как медик Николай Иванович Пиpогов (трижды), географы Павел Иванович Кpузенштеpн и Фёдор Петрович Врангель, химик Дмитрий Иванович Менделеев, физик Борис Семёнович Якоби и другие. Премия присуждалась до 1865 года.
Возродили награду в 1993 году в Екатеринбурге по инициативе тогдашнего председателя Уральского Отделения Российской академии наук, а ныне первого вице-президента РАН академика Геннадия Андреевича Месяца, объединёнными усилиями уpальских учёных и пpедпpинимателей. В 1995 году губернатор Свердловской области Россель издал указ «О поддержке Научного Демидовского фонда», обеспечив стабильную финансовую базу Демидовской премии.
Среди лауреатов возрождённой премии – физики Жорес Иванович Алфёров и Сергей Васильевич Вонсовский, математики Гурий Иванович Марчук и Николай Николаевич Красовский, механик Борис Викторович Раушенбах, филолог Никита Ильич Толстой... Престиж обновленной Демидовской премии постоянно растет, о том, что на Урале ежегодно чествуют светил отечественной науки, знают уже не только в России. В этом, собственно, и есть главный смысл награды – показать самой широкой общественности, что российская наука жива, и при хорошем к ней отношении она может и будет процветать. А каждый из лауреатов, помимо того, что обладает реальными заслугами перед всей цивилизацией, без всякого преувеличения является личностью мирового масштаба.
Сегодня в этот список блистательной плеяды включено имя дальневосточника – академика Журавлёва (кстати, выпускника Уральского государственного университета). Областью его научных интересов являются физиология и биоинженерия растений, биотехнология редких растений, популяционная и эволюционная генетика дальневосточной биоты, эволюция биосферы и проблемы экологии Дальнего Востока. В Биолого-почвенном институте ДВО РАН, которым Ю.Н. Журавлёв руководит уже 20 лет, учёный возглавляет лабораторию биотехнологии, здесь занимаются изучением ценных растений – приоритетных объектов: редких, исчезающих, лекарственных, технических, пищевых и других видов, необходимых для восстановления экосистем, а также для научных целей - таксономически изолированных видов.
Среди учёных Дальневосточного отделения Российской академии наук лауреатом Демидовской премии первым стал академик Юрий Николаевич Журавлёв.
Сергей Семёнов, ДВ-РОСС, специально для Восток-Медиа