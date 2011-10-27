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Posted 27 октября 2011, 01:24

Published 27 октября 2011, 01:24

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

В Хабаровском крае осужден следователь органов внутренних дел на транспорте

27 октября 2011, 01:24
Сюжет
Происшествие
За сбыт наркотических средств

ХАБАРОВСК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня Индустриальным судом города Хабаровска вынесен обвинительный приговор в отношении старшего следователя следственного отдела при Хабаровском линейном управлении внутренних дел на транспорте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.
Как установлено следствием и судом, в ноябре 2008 года следователь, находясь в собственной квартире, путем дарения сбыл своему коллеге - также сотруднику милиции - табачную крупку, пропитанную маслом каннабиса (гашишным маслом) массой 0,78 граммов, что является крупным размером.
В ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник категорически отрицал свою вину в сбыте наркотика, сообщила РИА «Восток-Медиа» официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Наталья Салкина.
Однако собранные следствием доказательства были неопровержимы и явились достаточными для признания сотрудника органов внутренних дел виновным в совершении особо тяжкого преступления.
Судом осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Происшествие
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