В Хабаровском крае осужден следователь органов внутренних дел на транспорте

ХАБАРОВСК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня Индустриальным судом города Хабаровска вынесен обвинительный приговор в отношении старшего следователя следственного отдела при Хабаровском линейном управлении внутренних дел на транспорте Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу. Он признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в крупном размере.

Как установлено следствием и судом, в ноябре 2008 года следователь, находясь в собственной квартире, путем дарения сбыл своему коллеге - также сотруднику милиции - табачную крупку, пропитанную маслом каннабиса (гашишным маслом) массой 0,78 граммов, что является крупным размером.

В ходе следствия и судебного разбирательства злоумышленник категорически отрицал свою вину в сбыте наркотика, сообщила РИА «Восток-Медиа» официальный представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР Наталья Салкина.

Однако собранные следствием доказательства были неопровержимы и явились достаточными для признания сотрудника органов внутренних дел виновным в совершении особо тяжкого преступления.

Судом осужденному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.