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Posted 27 октября 2011, 05:17

Published 27 октября 2011, 05:17

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

Во Владивостоке на исследование отправят горячительные напитки

27 октября 2011, 05:17
Сюжет
Происшествие
Сотрудники УБЭП изъяли из незаконного оборота 700 бутылок алкоголя

ВЛАДИВОСТОК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Полиция Приморья продолжает комплексные мероприятия по обеспечению законности в сфере оборота алкогольной продукции.

Крупную точку продажи элитного спиртного ликвидировали оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владивостоку. Более 700 бутылок с дорогими сортами коньяка, водки, виски и шампанского известных марок обнаружено в одном из солидных торговых центров в Первореченском районе. Об этом «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Приморскому краю.

При проверке работники магазина не смогли предъявить правоустанавливающую документацию, позволяющую осуществлять продажу алкоголя, а также подтверждающую безопасность и качество товара. Спиртные напитки направлены на исследование, которое определит, является ли изъятая алкогольная продукция фальсифицированной, опасна ли она для жизни и здоровья потребителя. Также в настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к незаконной продаже алкоголя.

По данному факту возбуждено административное производство.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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