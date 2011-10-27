Во Владивостоке на исследование отправят горячительные напитки

При проверке работники магазина не смогли предъявить правоустанавливающую документацию, позволяющую осуществлять продажу алкоголя, а также подтверждающую безопасность и качество товара. Спиртные напитки направлены на исследование, которое определит, является ли изъятая алкогольная продукция фальсифицированной, опасна ли она для жизни и здоровья потребителя. Также в настоящее время оперативники устанавливают лиц, причастных к незаконной продаже алкоголя.