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Posted 28 октября 2011, 03:15

Published 28 октября 2011, 03:15

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

На Камчатке отметили годовщину рождения российского военно-морского флота

28 октября 2011, 03:15
История российского флота - это летопись не только морской, но и государственной славы страны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 28 октября, на Аллее Флота Петропавловска состоялся митинг, посвященный 315-й годовщине со Дня рождения российского военно-морского флота. В нём приняли участие представители городских и краевых властей, курсанты Камчатского государственного технического университета, руководство вуза, капитаны судов.
Как отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко, история российского флота - это летопись не только морской, но и государственной славы страны. «Камчатка неразрывно связана с морем: рыбацкая отрасль была, есть и будет основой экономики нашего региона, а камчатский флот - гордость военно-морского флота всей страны, ведь именно наши моряки стоят на страже мира и спокойствия Дальневосточного региона. Исторически сложилось так, что покорять моря идут люди смелые, отважные, беззаветно преданные своей Родине. Мы гордимся военными моряками, моряками-исследователями, камчатскими рыбаками, которые вносят серьезную лепту в развитие экономики нашей страны. Честь и слава всем труженикам моря, ветеранам рыбной отрасли и военным морякам! Вечная память тем, кто покинул причалы и не вернулся к своим родным и близким», - сказал Валерий Раенко.
Собравшиеся почтили память погибших моряков минутой молчания, возложением цветов к стеле погибших рыбаков УТРФ. Курсанты провели церемонию торжественной поверки с оглашением имён всех камчатцев, которые не вернулись в родные края, а суда, стоящие в порту, почтили память погибших траурными гудками, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Камчатский край
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