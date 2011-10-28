На Камчатке отметили годовщину рождения российского военно-морского флота

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ. 28 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Сегодня, 28 октября, на Аллее Флота Петропавловска состоялся митинг, посвященный 315-й годовщине со Дня рождения российского военно-морского флота. В нём приняли участие представители городских и краевых властей, курсанты Камчатского государственного технического университета, руководство вуза, капитаны судов.

Как отметил первый заместитель председателя Законодательного собрания Камчатского края Валерий Раенко, история российского флота - это летопись не только морской, но и государственной славы страны. «Камчатка неразрывно связана с морем: рыбацкая отрасль была, есть и будет основой экономики нашего региона, а камчатский флот - гордость военно-морского флота всей страны, ведь именно наши моряки стоят на страже мира и спокойствия Дальневосточного региона. Исторически сложилось так, что покорять моря идут люди смелые, отважные, беззаветно преданные своей Родине. Мы гордимся военными моряками, моряками-исследователями, камчатскими рыбаками, которые вносят серьезную лепту в развитие экономики нашей страны. Честь и слава всем труженикам моря, ветеранам рыбной отрасли и военным морякам! Вечная память тем, кто покинул причалы и не вернулся к своим родным и близким», - сказал Валерий Раенко.

Собравшиеся почтили память погибших моряков минутой молчания, возложением цветов к стеле погибших рыбаков УТРФ. Курсанты провели церемонию торжественной поверки с оглашением имён всех камчатцев, которые не вернулись в родные края, а суда, стоящие в порту, почтили память погибших траурными гудками, сообщила пресс-служба Законодательного собрания Камчатского края.