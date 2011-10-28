Путин решил судьбу японских иномарок

А вот судьба пассажирских автобусов и «маршруток» с правым рулем пока еще под вопросом. Судя по всему, такие транспортные средства скоро нельзя будет завозить в Россию – речь в данном случае идет о тех машинах, где выход пассажиров предусмотрен с левой стороны. «Есть определенные планы таких запретов для пассажирских транспортных средств - троллейбусов, автобусов и так далее. Это связано с обеспечением безопасности, с тем, чтобы не высаживать людей на проезжую часть», - рассказал Владимир Путин.

При этом ввоз праворульных легковых автомобилей на территорию Белоруссии и Казахстана будет все же запрещен. «В техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» предусматривается запрет ввоза праворульных транспортных средств по всем категориям для республик Казахстан и Белоруссия, - заявил представитель комитета дорожной полиции МВД Казахстана Мурат Иманбаев. - Эти нормы не новые, они дублируют наше национальное законодательство. А на временный ввоз (праворульных авто) ограничения никогда не было и не будет».