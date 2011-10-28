Путин решил судьбу японских иномарок

Posted 28 октября 2011, 00:14
Published 28 октября 2011, 00:14
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
ВЛАДИВОСТОК. 28 октября. ВОСТОК-МЕДИА — Премьер-министр России Владимир Путин в очередной раз подтвердил, что праворульные автомобили в России никто запрещать не будет. «В России мы не планируем таких запретов для легкового транспорта», - заявил господин Путин.
А вот судьба пассажирских автобусов и «маршруток» с правым рулем пока еще под вопросом. Судя по всему, такие транспортные средства скоро нельзя будет завозить в Россию – речь в данном случае идет о тех машинах, где выход пассажиров предусмотрен с левой стороны. «Есть определенные планы таких запретов для пассажирских транспортных средств - троллейбусов, автобусов и так далее. Это связано с обеспечением безопасности, с тем, чтобы не высаживать людей на проезжую часть», - рассказал Владимир Путин.
При этом ввоз праворульных легковых автомобилей на территорию Белоруссии и Казахстана будет все же запрещен. «В техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» предусматривается запрет ввоза праворульных транспортных средств по всем категориям для республик Казахстан и Белоруссия, - заявил представитель комитета дорожной полиции МВД Казахстана Мурат Иманбаев. - Эти нормы не новые, они дублируют наше национальное законодательство. А на временный ввоз (праворульных авто) ограничения никогда не было и не будет».
Mail.ru
Фото с сайта: http://mousemiles.net/avto/page/233/