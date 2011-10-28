Снегопад принес многомиллионные убытки добытчикам вольфрама в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 28 октября. ВОСТОК-МЕДИА - Два крупных предприятия по добыче и переработке вольфрамовой руды в поселке Восток на севере Приморья потеряли около 40 млн рублей за два дня простоя в связи с обрывами ЛЭП, вызванных мощным снегопадом.

25 октября в Красноармейском районе Приморья в течение дня выпало около 60 см снега, возникли проблемы с энергоснабжением нескольких поселков.

"За эти два дня убытки Приморского горно-обогатительного комбината (ГОК)и горнорудной компании "АИР", по предварительным подсчетам, составили от 35 до 40 млн рублей. В основе этой суммы - невыпущенная товарная продукция", - сообщил в пятницу агентству "Интерфакс - Дальний Восток" главный инженер предприятий Игорь Данилов.