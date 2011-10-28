В Хабаровске открылся новый центр здоровья

«Это уже 8 центр здоровья, который будет работать над улучшением здоровья граждан, - сказал Вячеслав Шпорт. - В очень короткие сроки было переоборудовано это непростое здание, которое больше полувека достойно служило Хабаровску и еще более достойно послужит впредь».

Решение о капитальном ремонте здания было принято главой края в марте этого года. Строители дожны были завершить работы к концу декабря. Однако подрядчики справились с реконструкцией раньше намеченных сроков. Капитальный ремонт обошелся краевой казне в 60 миллионов рублей, сообщает пресс-центр правительства края.

На площади 600 квадратных метров разместились 28 единиц современного диагностического оборудования, кабинет лечебной физкультуры. Хабаровчане смогут бесплатно пройти первичную диагностику, оценить состояние сердца и сосудов, органов дыхания, проверить зрение, содержание холестерина в крови, познакомиться с методиками по ведению здорового образа жизни.