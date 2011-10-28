В Хабаровске открылся новый центр здоровья

Posted 28 октября 2011, 06:02
Published 28 октября 2011, 06:02
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
ХАБАРОВСК. 27 октября. ВОСТОК-МЕДИА – Сегодня в Хабаровске начал работу новый Центр здоровья государственного учреждения здравоохранения «Вивея».
Еще один диагностический Центр открылся прямо напротив основного корпуса поликлиники. Историческое здание 1907 года, где сейчас работает Центр, до революции было жилым домом И. Еремеева, а позже, в советские времена, там функционировала детская библиотека.
«Это уже 8 центр здоровья, который будет работать над улучшением здоровья граждан, - сказал Вячеслав Шпорт. - В очень короткие сроки было переоборудовано это непростое здание, которое больше полувека достойно служило Хабаровску и еще более достойно послужит впредь».
Решение о капитальном ремонте здания было принято главой края в марте этого года. Строители дожны были завершить работы к концу декабря. Однако подрядчики справились с реконструкцией раньше намеченных сроков. Капитальный ремонт обошелся краевой казне в 60 миллионов рублей, сообщает пресс-центр правительства края.
На площади 600 квадратных метров разместились 28 единиц современного диагностического оборудования, кабинет лечебной физкультуры. Хабаровчане смогут бесплатно пройти первичную диагностику, оценить состояние сердца и сосудов, органов дыхания, проверить зрение, содержание холестерина в крови, познакомиться с методиками по ведению здорового образа жизни.
«Особое место в здравоохранении занимает современная диагностика, которая способна выявить заболевания. Совсем недавно мы сдавали «Вивею» и жизнь показала, что она востребована, а качество обслуживания на высоком уровне. Желаем успешной работы во благо жителей края. С праздником всех!», - поздравил Виктор Ишаев.
Строителей и всех, кто принимал участие в создании нового центра наградили почётными грамотами.
фото Леонида Карпова
ен