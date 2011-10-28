В канун Дня памяти жертв политических репрессий спикер краевого парламента обратился к землякам

ХАБАРОВСК. 30 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В канун Дня памяти жертв политических репрессий председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Хохлов обратился к землякам.

В обращении, в частности, говорится:

«Уважаемые жители Хабаровского края!

Ежегодно 30 октября мы вспоминаем всех, кто испытал на себе весь ужас и трагизм незаконных обвинений. День памяти жертв политических репрессий стал символом всенародного покаяния. Вот уже два десятилетия этот день внесен в календарь памятных дат России.

История нашей страны - это не только блистательные победы и великие свершения, но были и черные годы жестокого террора, когда массовым репрессиям подверглись известные политические и военные деятели, представители интеллигенции и даже целые народы. Волна репрессий искалечила жизни россиян, судьбы десятков тысяч жителей Хабаровского края. Оборвавшиеся жизни, немыслимые страдания, выпавшие на долю невинно осужденных… Эти страшные уроки двадцатого века, болью отдающиеся в сердце каждого человека, и сегодня требуют глубокого осмысления. Помнить об этих страницах истории России - наш долг перед жертвами репрессий, перед самими собой и во имя будущего Отечества.

Законодательной и исполнительной властью Хабаровского края делается все возможное для обеспечения правовой и социальной поддержки граждан, попавших под жернова репрессивной машины, переживших преследования и унижения. В соответствии с федеральным законодательством сохранены меры социальной поддержки, а также предусмотрены дополнительные льготы для обеспечения правовой и социальной поддержки реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.

Мы чтим память погибших и низко кланяемся всем тем, кто пережил эти адские испытания. Крепкого здоровья вам, бодрости духа, мира и благополучия! Пусть горькие уроки прошлого для всех нас станут залогом того, что подобная трагедия больше никогда не повторится!».