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Posted 27 октября 2011, 22:49

Published 27 октября 2011, 22:49

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

В канун Дня памяти жертв политических репрессий спикер краевого парламента обратился к землякам

27 октября 2011, 22:49
Страшные уроки ХХ века сегодня требуют глубокого осмысления

ХАБАРОВСК. 30 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В канун Дня памяти жертв политических репрессий председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Хохлов обратился к землякам.
В обращении, в частности, говорится:
«Уважаемые жители Хабаровского края!
Ежегодно 30 октября мы вспоминаем всех, кто испытал на себе весь ужас и трагизм незаконных обвинений. День памяти жертв политических репрессий стал символом всенародного покаяния. Вот уже два десятилетия этот день внесен в календарь памятных дат России.
История нашей страны - это не только блистательные победы и великие свершения, но были и черные годы жестокого террора, когда массовым репрессиям подверглись известные политические и военные деятели, представители интеллигенции и даже целые народы. Волна репрессий искалечила жизни россиян, судьбы десятков тысяч жителей Хабаровского края. Оборвавшиеся жизни, немыслимые страдания, выпавшие на долю невинно осужденных… Эти страшные уроки двадцатого века, болью отдающиеся в сердце каждого человека, и сегодня требуют глубокого осмысления. Помнить об этих страницах истории России - наш долг перед жертвами репрессий, перед самими собой и во имя будущего Отечества.
Законодательной и исполнительной властью Хабаровского края делается все возможное для обеспечения правовой и социальной поддержки граждан, попавших под жернова репрессивной машины, переживших преследования и унижения. В соответствии с федеральным законодательством сохранены меры социальной поддержки, а также предусмотрены дополнительные льготы для обеспечения правовой и социальной поддержки реабилитированных и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий.
Мы чтим память погибших и низко кланяемся всем тем, кто пережил эти адские испытания. Крепкого здоровья вам, бодрости духа, мира и благополучия! Пусть горькие уроки прошлого для всех нас станут залогом того, что подобная трагедия больше никогда не повторится!».

лз

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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