Фрэнк Пьюселик о проблемах внутри семьи и бизнеса

Posted 29 октября 2011, 14:26
Published 29 октября 2011, 14:26
Modified 17 сентября 2022, 12:32
Updated 17 сентября 2022, 12:32
ВЛАДИВОСТОК. 29 октября. ВОСТОК-МЕДИА - На минувшей неделе завершилась официальная программа пребывания во Владивостоке бизнес-консультанта Фрэнка Пьюселика. В рамках визита эксперт провел несколько встреч с владельцами и топ-менеджерами компаний Приморского края, основной темой которых стали проблемы внутри семьи и бизнеса.
По итогам визита именитый специалист отметил, что проблемы взаимопонимания и большинство конфликтных ситуаций в семье и бизнесе вызваны неправильной коммуникацией. Фрэнк Пьюселик предоставил ряд технологий по улучшению коммуникативных навыков. Также он помог отработать как вербальные, так и невербальные способы общения, показал, как можно эффективно использовать ключевые элементы в коммуникации: обратную реакцию на слова, привычки общения собеседника.
«Люди по-разному воспринимают информацию. Если вы кинестет и пришли со своим бизнес-предложением к визуалу, то вам придется подстроиться под него, чтобы он не начал безосновательно критиковать ваш проект. Разговаривая на одном языке, два человека могут попросту не понимать друг друга, и это не говорит о том, что кто-то из них плохой или глупый, просто он другой. И это только один нюанс, а нужно учитывать все, если хочешь добиться желаемого результата», – рассказал Фрэнк Пьюселик.
Один из ключевых вопросов, который беспокоил предпринимателей Приморского края в ходе общения с безнес-экспертом, – как передать свой бизнес детям. «Передавая компанию в руки своих детей или назначая их на высокую должность, нужно учитывать два крайне важных момента. Во-первых, получая все и сразу, у человека нет представления о том, насколько сложно создать собственную компанию, он совсем по-другому относится к бизнесу: подсознательно для него все легко, поэтому с легкостью может организацию развалить. Во-вторых, мотивация остальных сотрудников резко упадет. Если опытный сотрудник, проработавший много лет на благо компании, получит нового начальника, который может быть некомпетентен в некоторых вопросах, то его желание приносить пользу компании пропадет», – рассказал бизнес-эксперт.
Однако он добавил, что самый успешный вариант сделать директором своего ребенка – отправить его на самую низшую ступень карьерной лестницы, чтобы преемник знал свою будущую компанию и каждый производственный процесс вдоль и поперек. «В компаниях с конкурентного рынка есть правило – никаких родственных связей. На закрытом рынке резонно держать родственников на высокопоставленных должностях, так как главной задачей было сокрытие информации, поэтому нужно доверять тем людям, которым доступны определенные сведения», – добавил Фрэнк Пьюселик.
Отдельное внимание Фрэнк Пьюселик уделил аспектам воспитания детей. Он предметно рассказал, какие области жизни ребенка нужно контролировать, а в каких нужно лишь давать рекомендации.
Справка:
Фрэнк Пьюселик уже более 40 лет работает бизнес-тренером и профессиональным консультантом по вопросам работы с человеческими ресурсами. Его клиентами являлись Bank of America, Сhevron of Canada, American Welding Society, CoCa-Cola и многие другие мультинациональные компании. Последние 20 лет господин Пьюселик успешно работает с компаниями из стран СНГ. В 2010 году международная консалтинговая компания «Pucelik Consulting Group», президентом которой является именитый бизнес-эксперт, открыла представительство во Владивостоке.
«Pucelik Consulting Group» – международная консалтинговая компания, которая занимается вопросами повышения корпоративной и личной эффективности, основанная в 2002 году известным американским бизнес-консультантом Фрэнком Пьюселиком, с представительством во Владивостоке с 2010 года. www.pcg-dv.com.
Е.Д.