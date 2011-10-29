Фрэнк Пьюселик о проблемах внутри семьи и бизнеса

«Люди по-разному воспринимают информацию. Если вы кинестет и пришли со своим бизнес-предложением к визуалу, то вам придется подстроиться под него, чтобы он не начал безосновательно критиковать ваш проект. Разговаривая на одном языке, два человека могут попросту не понимать друг друга, и это не говорит о том, что кто-то из них плохой или глупый, просто он другой. И это только один нюанс, а нужно учитывать все, если хочешь добиться желаемого результата», – рассказал Фрэнк Пьюселик.