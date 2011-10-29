В Приморье пограничники задержали браконьеров, которые ловили кету

ВЛАДИВОСТОК. 29 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В Находке пограничниками во время рейдов по контролю промысла во время лососевой путины, главная цель которых – выявление, предупреждение и пресечение браконьерской деятельности, были выявлены нарушения рыболовного законодательства.

Как сообщили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в устье реки Киевка, где продолжается ход лосося на нерест, пограничниками была обнаружена лодка, с которого вели лов 6 человек. В лодке лежало более 90 рыбин кеты. Большая часть – 88 штук - была уже разделана. Еще 3 жизнеспособные особи пограничники возвратили обратно в естественную среду обитания.

Кроме этого в лодке были обнаружены более 100 метров сетей. Причем добыча лососевых в период их нереста орудиями лова подобного рода строго запрещена законом.

По факту нарушения правил рыболовного законодательства сейчас проводится разбирательство.