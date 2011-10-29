vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 29 октября 2011, 03:38

Published 29 октября 2011, 03:38

Modified 17 сентября 2022, 12:32

Updated 17 сентября 2022, 12:32

В Приморье пограничники задержали браконьеров, которые ловили кету

29 октября 2011, 03:38
Сюжет
Происшествие
В лодке было найдено более 90 рыбин

ВЛАДИВОСТОК. 29 октября. ВОСТОК-МЕДИА – В Находке пограничниками во время рейдов по контролю промысла во время лососевой путины, главная цель которых – выявление, предупреждение и пресечение браконьерской деятельности, были выявлены нарушения рыболовного законодательства.
Как сообщили в пресс-группе Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, в устье реки Киевка, где продолжается ход лосося на нерест, пограничниками была обнаружена лодка, с которого вели лов 6 человек. В лодке лежало более 90 рыбин кеты. Большая часть – 88 штук - была уже разделана. Еще 3 жизнеспособные особи пограничники возвратили обратно в естественную среду обитания.
Кроме этого в лодке были обнаружены более 100 метров сетей. Причем добыча лососевых в период их нереста орудиями лова подобного рода строго запрещена законом.
По факту нарушения правил рыболовного законодательства сейчас проводится разбирательство.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика