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Posted 12 ноября 2011, 17:45

Published 12 ноября 2011, 17:45

Modified 15 декабря 2023, 06:46

Updated 15 декабря 2023, 06:46

Breezart 550 Lux

12 ноября 2011, 17:45
Breezart 550 Lux представляет собой программно конфигурируемый аппарат, имеющий встроенную цифровую автоматику.

Приточная установка – вид оборудования климат-контроля, предназначенный для нагнетания в помещение чистого воздуха. Аппараты выпускаются как бытового, так и промышленного назначения. Приточная установка Breezart 550 Lux - новейшая разработка российской компании, специализирующейся на производстве климатического оборудования.Основным параметром, характеризующим работу приточной установки, является производительность, т.е. объем воздуха, нагнетаемого в помещение за единицу времени. Расчетная мощность Breezart 550 Lux равна 550 м3/ч. Установка имеет звукоизолирующий корпус, что обеспечивает работу с пониженным уровнем шума. Полимерное покрытие защищает корпус аппарата от коррозии. Для очистки воздуха приточная установка снабжена фильтром класса EU4, что дает возможность задерживать до 60% грязи и пыли.Breezart 550 Lux представляет собой программно конфигурируемый аппарат, имеющий встроенную цифровую автоматику. Главным достоинством данной приточной установки является возможность регулировки ранее настроенных параметров:- мощности (50-350 куб.м/ч или 150–550 куб.м/ч),- производительности калорифера (1,6–3,2–4, 8кВт),- напряжения (220 или 380В).Новейшая автоматическая система управления Breezart 550 Lux позволяет:- регулировать скорость вентилятора (для аппаратов класса Lux установлены три варианта скорости);- плавно регулировать мощность калорифера;- программировать недельный режим работы при помощи четырех независимых таймеров;- контролировать степень загрязнения фильтра;- пользоваться системами «Комфорт» (регулировка скорости вентилятора при необходимости увеличения мощности калорифера) и «Рестарт» (возобновление работы с выбранными настройками при отключении/восстановлении подачи электроэнергии);- подключиться к компьютеру с помощью специализированной программы;- управлять несколькими приточными установками с одного пульта;- подключиться к системе «Умный дом».Изменение настроек производится с помощью пульта ДУ. Новые возможности Breezart 550 Lux позволяют изменять параметры в соответствии с меняющимися условиями внешней и внутренней среды, а также регулировать настройки в случае ошибочно произведенных расчетов. В сравнении с устаревшими моделями приточных установок, имеющих фиксированные параметры, Breezart 550 Lux выгодно отличается эффективностью, удобством эксплуатации и экономичностью.

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