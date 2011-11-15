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Posted 14 ноября 2011, 22:24

Published 14 ноября 2011, 22:24

Modified 17 сентября 2022, 12:27

Updated 17 сентября 2022, 12:27

Фестиваль "Единое Приморье" объединил более ста коллективов и исполнителей края

14 ноября 2011, 22:24
Отборочные туры фестиваля прошли уже в шести городах

ВЛАДИВОСТОК. 15 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Отборочные туры первого фестиваля самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей «Единое Приморье» прошли в шести городах края, в них приняли участие более ста коллективов и сольных исполнителей. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.
Напомним, организатором фестиваля является управление культуры Приморского края. Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки ярких самобытных коллективов и отдельных исполнителей, для возрождения лучших традиций народного творчества в Приморском крае.
«Уверен, что этот фестиваль станет символом нашего единства в решении тех больших и сложных задач, которые мы ставим перед собой!»,- сказал губернатор края Сергей Дарькин, объявив о начале этого большого культурного события.
Отборочные туры завершились в городах Лесозаводск, Арсеньев, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Дальнегорск и Артем. Наибольшее количество заявок для участия в народном фестивале было подано в Артеме, где решено было разделить отборочный тур для вокалистов и танцевальных коллективов.
До 25 ноября отборочные туры также пройдут в Находке, Уссурийске, Партизанске и Владивостоке. Финалисты примут участие в гала-концерте, который пройдет во Владивостоке 1 декабря.

#Денис Объедкин#Новости#Культура
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