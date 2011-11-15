Фестиваль "Единое Приморье" объединил более ста коллективов и исполнителей края

ВЛАДИВОСТОК. 15 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Отборочные туры первого фестиваля самодеятельных творческих коллективов и отдельных исполнителей «Единое Приморье» прошли в шести городах края, в них приняли участие более ста коллективов и сольных исполнителей. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе администрации Приморского края.

Напомним, организатором фестиваля является управление культуры Приморского края. Фестиваль проводится с целью выявления и поддержки ярких самобытных коллективов и отдельных исполнителей, для возрождения лучших традиций народного творчества в Приморском крае.

«Уверен, что этот фестиваль станет символом нашего единства в решении тех больших и сложных задач, которые мы ставим перед собой!»,- сказал губернатор края Сергей Дарькин, объявив о начале этого большого культурного события.

Отборочные туры завершились в городах Лесозаводск, Арсеньев, Дальнереченск, Спасск-Дальний, Дальнегорск и Артем. Наибольшее количество заявок для участия в народном фестивале было подано в Артеме, где решено было разделить отборочный тур для вокалистов и танцевальных коллективов.

До 25 ноября отборочные туры также пройдут в Находке, Уссурийске, Партизанске и Владивостоке. Финалисты примут участие в гала-концерте, который пройдет во Владивостоке 1 декабря.