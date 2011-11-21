Вопросы охраны окружающей среды обсудят на всероссийском экологическом конгрессе в Москве

ВЛАДИВОСТОК. 21 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – С 29 по 30 ноября в Москве состоится второй всероссийский конгресс «Государственное регулирование охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 2011». На форум приглашаются представители приморских предприятий и организаций, сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края.

В рамках мероприятия с докладами выступят представители Государственной Думы Российской Федерации, Министерства природных ресурсов и экологии России, Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Министерства экономического развития РФ.

Программа конгресса включает семинары и круглые столы по наиболее актуальным темам. Это - государственная экологическая политика, требования в области охраны окружающей среды, повышение экологической эффективности, внедрение системы нормирований, расчет оплаты за негативное воздействие на окружающую среду, возможность снижения уровня загрязнения окружающей среды, вследствие усиления роли экологического налога, ответственность за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды, особенности организации и проведения экологического контроля, организационно-правовые проблемы возмещения экологического вреда, страхование рисков.