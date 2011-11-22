Хабаровская телекомпания признана лучшей

Posted 21 ноября 2011, 21:16
Published 21 ноября 2011, 21:16
Modified 17 сентября 2022, 12:27
Updated 17 сентября 2022, 12:27
ХАБАРОВСК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Хабаровское информационное телевизионное агентство «Губерния» (вещает на территории Хабаровского края под логотипом Первое краевое телевидение) на церемонии награждения финалистов общероссийского конкурса «ТЭФИ-Регион» 2011, которое состоялось в Сочи накануне вечером, получило сразу три бронзовых Орфея.
Как сообщает оргкомитет конкурса заслуженные награды хабаровскому ИТА «Губерния» присуждены в номинациях: «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона», «Еженедельная информационно-аналитическая программа» и «Программа для детей». Телевизионное сообщество очень высоко оценило качество и подачу ежедневных выпусков вечерних «Новостей», итоговой программы «Анатомия новости» (выходит в эфир по выходным) и детской передачи «Классная работа».
Еще трех «Орфеев» удостоились две телекомпании из Красноярска: «ТВК-6 канал» (победа в двух номинациях: «Публицистическая программа» - «Время, которое нас изменило» и «Телевизионный дизайн») и ТРК «Прима-ТВ» с проектом «Путь миллионеров» в номинации «Телевидение и жизнь: специальный проект».
Из дальневосточных телекомпаний жюри конкурса «ТЭФИ-Регион» 2011 отметило также работы телевизионщиков из Магадана. Лучшим телевизионным документальным фильмом 2011 года стала картина "Последний поход генерала", снятая репортерами ГТРК «Магадан». Лучшим оператором телевизионной программы стал Дмитрий Синдяков из телекомпании «АСТВ», г. Южно-Сахалинск.
Стоит отметить, что хабаровская «Губерния» уже второй год подряд отмечается российским телевизионным сообществом. На конкурсе «ТЭФИ-Регион» 2010 Первое краевое телевидения из Хабаровска уже получало Орфеев в двух номинациях.
И.С.
Фото с сайта yuga.ru