Хабаровская телекомпания признана лучшей

Как сообщает оргкомитет конкурса заслуженные награды хабаровскому ИТА «Губерния» присуждены в номинациях: «Ежедневная информационная программа для городов с численностью населения от 300 тысяч до миллиона», «Еженедельная информационно-аналитическая программа» и «Программа для детей». Телевизионное сообщество очень высоко оценило качество и подачу ежедневных выпусков вечерних «Новостей», итоговой программы «Анатомия новости» (выходит в эфир по выходным) и детской передачи «Классная работа».