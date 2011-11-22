Наркоман из Приморья выбрал неудачное место, чтобы "словить кайф"

ВЛАДИВОСТОК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – В отдел внутренних дел Уссурийска обратился 20-летний сотрудник одного из супермаркетов города. По телефону молодой человек рассказал, что полчаса назад в туалет магазина прошел один из посетителей и до сих пор не выходит, на вопросы персонала не откликается. Об этом РИА «Восток-Медиа» сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Приморскому краю.

По сообщению бдительного заявителя на место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы. Стражам порядка пришлось взломать дверь, чтобы вызволить из уборной подозрительного мужчину. 27-летний «затворник» находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе личного досмотра в кармане его куртки был обнаружен шприц и емкость с героином, масса которого составила 0,8 грамма. В настоящее время в отношении ранее не судимого жителя Арсеньева возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения наркотических средств.