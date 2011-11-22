Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил инцидент в "Олимпийском"

ВЛАДИВОСТОК. 22 ноября. ВОСТОК-МЕДИА – Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрий Песков объяснил реакцию зрителей во время выступления Владимира Путина после боя между Федором Емельяненко и Джеффом Монсоном 20 ноября, ссощает издание «Lenta.ru».

На специально созванной по этому поводу пресс-конференции Песков заявил, что зрители "угугукали" Монсону, когда тот покидал зал на руках своих помощников, а не Владимиру Путину. "Выход Путина на ринг совпал с моментом, когда боксер сначала ковылял, а потом тащили Монсона. Совершенно очевидно, что это "угугуканье" (потому что освистывания как такового не происходило) было в сторону Монсона", - подчеркнул Песков.

"Когда Монсона унесли за занавески, уже некому было "угугукать". После этого Путин продолжил и произнес несколько фраз - тогда раздались аплодисменты, и его тепло встретили на ринге", - отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что сам Монсон, зная о том, что его освистали, "с пониманием относится к нашим болельщикам". По его словам, 21 ноября Путин позвонил американскому спортсмену, выразил ему признательность за бой и пожелал скорейшего выздоровления.

Песков также отметил, что Путин не воспринял реакцию зрителей после боя на свой счет. "Он был удивлен, когда завязалась эта активная дискуссия", - добавил пресс-секретарь премьера.

"Болельщики, которые были в "Олимпийском" - это знакомая, естественная, чрезвычайно дружественно настроенная среда", - заявил Песков. По его словам, когда Путин входил в зал, болельщики встали и тепло его приветствовали. "Это приветствие почему-то все участники дискуссии забывают", - добавил он.

Комментируя публикации в некоторых СМИ, в которых говорится, что инцидент в "Олимпийском" знаменует "конец системы в России", Песков заявил, что "это апокалиптические суждения - скорее всего, политологические экзерсисы, которые ничего общего с реальностью не имеют".

"Это вопрос восприятия. 'Система рухнула - не рухнула', это глупость. Есть люди оппозиционно настроенные, которые высказывают свою точку зрения. Когда речь идет об объективной критике, мы всегда к ней с уважением и большим вниманием относимся. Есть люди, которые занимаются дешевым политиканством и подстрекательством, которые пытаются использовать предвыборные настроения. К ним мы относимся с меньшим уважением. Говорить о каком-то сигнале, который был послан Путину, это абсурдно", - подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что созвал специальную пресс-конференцию по этому поводу в связи с "огромным количеством звонков" журналистов и "очень активной дискуссией в Сети".

Как сообщалось, после воскресного боя в Москве, на котором Федор Емельяненко победил американца Джеффа Монсона, Владимир Путин поднялся на ринг спорткомплекса "Олимпийский" и поздравил Емельяненко. Эти кадры в прямом эфире транслировали российские телеканалы, однако позже, по мнению некоторых блогеров, в выпусках новостей реакция зала во время выступления Путина была приглушена.

Одновременно с этим в интернете появились видеозаписи с трибун, где слышно, как болельщики во время речи премьера свистят. Как заявил позже гендиректор ОАО "Олимпийский" Михаил Москалев, зрители освистывали именно Монсона, в то время как выступлению Путина они аплодировали.