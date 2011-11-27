Полиция Владивостока не намерена покрывать своего сотрудника

Posted 27 ноября 2011, 01:00
Published 27 ноября 2011, 01:00
Modified 17 сентября 2022, 12:25
Updated 17 сентября 2022, 12:25
ВЛАДИВОСТОК. 27 ноября. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке прошел брифинг, посвященный недавнему скандалу вокруг одного из высокопоставленных сотрудников полиции. На брифинге присутствовали Андрей Гулин, начальник Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, и Александр Голуженко, старший следователь ПСОТ ДВСУТ СК РФ.
Напомним, что 13-го ноября в приёмный покой краевой клинической больницы №2 обратилась жительница Владивостока. Врачи диагностировали у женщины сотрясение головного мозга. Пострадавшая сообщила врачам, что её избили двое неизвестных мужчин. Женщина заявила, что получила телесные повреждения в здании Владивостокского ЛУ УМВД на транспорте.
Сославшись на плохое самочувствие, пострадавшая попросила, чтобы ее допросили на следующий день. Утром Андрей Гулин со своим заместителем просмотрел записи с видеокамер наружного наблюдения, которые имеются на входе в здание. «На них зафиксировано, что сотрудники полиции ночью доставили (сюда) постороннее лицо. После этого был установлен весь круг лиц, находящихся в служебном помещении в тот период", - отметил он.
На следующее утро Андрей Гулин с его заместителем поехали к больницу к потерпевшей.
По распоряжению начальника Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу Василия Волкова была проведена служебная проверка, и уже 17-го ноября материалы дела были переданы в следственный комитет, который возбудил в отношении полицейского уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с применением насилия).
Как установило следствие, двое полицейских отдыхали в сауне, когда один из них обнаружил пропажу денег. При себе у майора полиции было 400 тысяч рублей. Заподозрив в краже администратора сауны, он жестоко избил женщину и заставил ее отдать ему, как он посчитал, украденные ею 245 тысяч рублей.
На период проведения следственно-оперативных мероприятий двое сотрудников транспортной полиции Владивостока отстранены от исполнения своих обязанностей. В отношении всех руководителей, принимавших решение о переаттестации подозреваемого, будут приняты жёсткие меры, заявил журналистам Андрей Гулин. По его же словам, в этом году подозреваемый успешно прошёл переаттестацию (в том числе - проверку на полиграфе). Он положительно характеризовался коллегами. На счету майора полиции только в этом году – раскрытые кражи и убийства. Сами сотрудники линейной полиции Владивостока называют этот случай беспрецедентным.
В данный момент следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела. Если вина начальника оперативно-розыскной части транспортной полиции Владивостока найдет подтверждение, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.
В заключение было заявлено, что журналистов обязательно соберут на новый брифинг, когда расследование будет закончено.
А.М.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))