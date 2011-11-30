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Posted 30 ноября 2011, 06:08

Published 30 ноября 2011, 06:08

Modified 17 сентября 2022, 12:25

Updated 17 сентября 2022, 12:25

Губернатор взял под личный контроль судьбу семилетнего хабаровчанина

30 ноября 2011, 06:08
Мальчику все-таки сделают пластическую операцию

ХАБАРОВСК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт взял под личный контроль оказание медицинской помощи юному хабаровчанину
С беспокойством о судьбе мальчика к главе края обратилась неравнодушная жительница дальневосточной столицы.
Год назад Эдуард Данилов получил ожог лица и правой руки, долгое время находился на лечении во второй краевой больнице. В октябре семилетнему хабаровчанину была запланирована пластическая операция, однако на лечение ребенок не поступил.
Вячеслав Шпорт поручил главам краевых министерств здравоохранения и социальной защиты разобраться в ситуации и помочь первокласснику восстановить здоровье. На следующий день после получения обращения мальчик госпитализирован в стационар.
В настоящее время ребенка готовят к очередной пластической операции. При необходимости региональный минздрав готов направить мальчика в Федеральное специализированное медицинское учреждение.

ак

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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