Губернатор взял под личный контроль судьбу семилетнего хабаровчанина

ХАБАРОВСК. 30 ноября. ВОСТОК-МЕДИА — Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт взял под личный контроль оказание медицинской помощи юному хабаровчанину

С беспокойством о судьбе мальчика к главе края обратилась неравнодушная жительница дальневосточной столицы.

Год назад Эдуард Данилов получил ожог лица и правой руки, долгое время находился на лечении во второй краевой больнице. В октябре семилетнему хабаровчанину была запланирована пластическая операция, однако на лечение ребенок не поступил.

Вячеслав Шпорт поручил главам краевых министерств здравоохранения и социальной защиты разобраться в ситуации и помочь первокласснику восстановить здоровье. На следующий день после получения обращения мальчик госпитализирован в стационар.

В настоящее время ребенка готовят к очередной пластической операции. При необходимости региональный минздрав готов направить мальчика в Федеральное специализированное медицинское учреждение.