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Posted 1 декабря 2011, 04:44

Published 1 декабря 2011, 04:44

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Глава Арсеньева встретился с епископом Гурием

1 декабря 2011, 04:44
Они обсудили религиозную ситуацию в городе

ВЛАДИВОСТОК. 1 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Глава Арсеньевского городского округа Николай Ермишкин встретился с епископом Арсеньевским и Дальнегорским Гурием.

В июле этого года постановлением Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принято решение об образовании в Приморском крае двух епархиальных управлений – Арсеньевского и Находкинского. Арсеньевская епархия объединила православные приходы Арсеньевского и Дальнегорского городских округов, Анучинского, Кавалеровского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского и Яковлевского муниципальных районов Приморья. Город Арсеньев в связи с этим обрел статус кафедрального, а храм Благовещения Пресвятой Богородицы – кафедрального собора.
Арсеньевскую епархию возглавил владыка Гурий, который прибыл в наш город из Москвы в конце ноября. Сейчас Арсеньевское епархиальное управление расположилось во временном помещении при Благовещенском соборе. Здесь и состоялась встреча главы городского округа Николая Ермишкина с владыкой Гурием. Николай Григорьевич тепло поздравил владыку с избранием его епископом Арсеньевским и Дальнегорским.
В ходе встречи шла речь о предстоящей деятельности новой епархии. Как отметил глава города, создание Арсеньевской епархии – важное духовное и культурное событие для Арсеньева и его жителей. Николай Ермишкин выразил свою обеспокоенность состоянием нравственности в молодежной среде, распространением вредных привычек. Как отметил владыка, общими усилиями – церкви и государства – предстоит сделать многое для становления духовности и упрочения нравственных основ общества. В ходе встречи шла речь о религиозной ситуации в городе, планах работы только что созданной епархии. Глава города пообещал владыке Гурию всяческую поддержку и помощь в его деятельности на посту епископа Арсеньевского и Дальнегорского, сообщила пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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