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Posted 2 декабря 2011, 03:24

Published 2 декабря 2011, 03:24

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Энергетики меняют никотин на тюбинги

2 декабря 2011, 03:24
Сюжет
Спорт
Работники Дальневосточной генерирующей компании предложили бороться с вредными привычками активным отдыхом

ХАБАРОВСК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА – Подведены итоги анкетирования персонала ОАО «Дальневосточная генерирующая компания»* (ОАО «ДГК»), проходившего под условным названием «Будем здоровы!». Оно было организовано, чтобы определить какого образа жизни придерживаются энергетики и совместно решить, как побороть имеющиеся вредные привычки. Несмотря на то, что опрос был добровольным, в нем приняло участие 62 % работающих, или свыше десяти тысяч человек – мужчины и женщины в возрасте от 18 до 60 лет.

Как прокомментировала начинание заместитель главного инженера ОАО «ДГК» Зинаида Кравцова, «тот, кто ведет здоровый образ жизни, обладает более высокой концентрацией внимания и быстротой реакции, что чрезвычайно важно на высокотехнологичном и опасном энергетическом производстве. От этого косвенно зависит надежность энергоснабжения. Поэтому для нас чрезвычайно важно сформировать здоровые привычки у коллектива. Одними ограничительными и дисциплинарными мерами, которые мы применяем для профилактики, правильно жить не заставишь».

Опрос показал: больше половины принявших участие в анкетировании работников ОАО «ДГК» не курит и не злоупотребляет горячительными напитками. При этом значительная часть соблюдает режим дня и заботится о правильном питании. Около 1300 человек начинают утро с зарядки. Среди тех, кто еще находится под бременем вредных привычек, 61 % хочет от них избавиться, так как осознает, что это наносит вред здоровью. Мероприятия, которые могут в этом поспособствовать, люди активно предлагают сами.

Важно, считают работники, правильно организовать досуг, чтобы не было скуки и времени «на глупости». Занятия в кругу своего коллектива танцами и различными видами спорта после работы (хоккеем, футболом, волейболом, шейпингом, плаванием, йогой) и в перерывах (настольным теннисом); возврат к обязательной производственной гимнастике; культмассовые мероприятия для работников и их семей в выходной день – все это будет способствовать эмоциональной разгрузке и формированию здорового образа жизни.

Одной из причин, которая может свести на нет благие намерения, участники анкетирования назвали недостаток средств на покупку дорогостоящего спортинвентаря или абонемента в спортзал или бассейн. И здесь они ждут помощи от работодателя. Предложено, к примеру, предприятию приобрести сноуборды, лыжи, тюбинги и предоставлять их работникам на выходные дни в безвозмездный прокат. Арендованное компанией время в спортзале или бассейне – тоже выход, по мнению работников

Справедливости ради надо отметить, что совместный активный отдых, спортивные и культмассовые мероприятия – давно в традиции абсолютно всех предприятий ОАО «ДГК». В энергокомпании регулярно проходят летние и зимние спартакиады, различные творческие конкурсы, туристические и молодежные слеты, сезонные выезды на лыжную базу и на берег водоема. Но, по всей видимости, есть более широкая потребность и заинтересованность в таких вещах. Поэтому выводы, сделанные по итогам анкетирования, будут обсуждаться и вероятно лягут в основу специальной корпоративной программы.

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ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК) – четвертая по величине установленной мощности (5 901,6 МВт / 12 639,1 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в ОАО «РАО Энергетические системы Востока». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. В компании работают свыше 16 тысяч человек. В ее состав входят 15 электростанций и 7 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха Якутия), 942 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. Доля выработки электроэнергии по объединенной энергосистеме Дальнего Востока 69-74 %. В 2010 году ДГК было выработано 19,85 млрд кВт-часов электроэнергии и отпущено 22,44 млн Гкал теплоэнергии, - сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе ОАО "Дальневосточная генерирующая компания"
(ОАО "ДГК").

#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Спорт
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