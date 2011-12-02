Энергетики меняют никотин на тюбинги

Опрос показал: больше половины принявших участие в анкетировании работников ОАО «ДГК» не курит и не злоупотребляет горячительными напитками. При этом значительная часть соблюдает режим дня и заботится о правильном питании. Около 1300 человек начинают утро с зарядки. Среди тех, кто еще находится под бременем вредных привычек, 61 % хочет от них избавиться, так как осознает, что это наносит вред здоровью. Мероприятия, которые могут в этом поспособствовать, люди активно предлагают сами.