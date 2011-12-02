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Posted 2 декабря 2011, 06:25

Published 2 декабря 2011, 06:25

Modified 10 января, 12:41

Updated 10 января, 12:41

В Белогорске в отдаленном микрорайоне отремонтировали амбулаторию (видео)

2 декабря 2011, 06:25
Медучреждение, которое когда-то хотели закрыть, теперь предстало в новом качестве

БЕЛОГОРСК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в Белогорске состоялось открытие отремонтированной амбулатории в микрорайоне «Амурсельмаш». На восстановление медучреждения из городского бюджета было выделено более 1 миллиона рублей. Чуть более месяца понадобилось подрядчику, чтобы привести коридоры и кабинеты амбулатории в порядок.

Красную ленточку перерезали глава Белогорска Станислав Мелюков и председатель ветеранской организации микрорайона «Амурсельмаш» Василий Черненко.

— Ремонт выполнен качественно, — отметил глава города. — Нам удалось «вдохнуть новую жизнь» в амбулаторию. Думаю, что пациенты оценят эти усилия.

— В конце 90-х годов нам пришлось отстаивать эту амбулаторию, так как в то время ее хотели попросту закрыть и избавиться от проблемы, — в свою очередь рассказал Василий Черненко.

Ветеран выразил благодарность главе города от всех жителей микрорайона. Напомнив, что ремонт в амбулатории не делался на протяжении 30-ти лет.

Сегодня амбулатория обслуживает порядка 6 тысяч пациентов от 18-ти лет. Здесь работают три участка. Прием ведут пока два врача-терапевта. В ближайшей перспективе должен начать работу еще один. Тем более что кабинет для него готов.

Помимо ремонта для амбулатории закупили новаяую мебель и оборудование для проведения физиопроцедур: нибулайзер, тубус-кварц и магнит.

Амбулатория в микрорайоне «Амурсельмаш» возобновит прием пациентов с понедельника 5 декабря, сообщает пресс-служба главы Белогорска.

Видео предоставлено белогорской телекомпанией «Город-ТВ»

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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