В Белогорске в отдаленном микрорайоне отремонтировали амбулаторию (видео)

Posted 2 декабря 2011, 06:25
Published 2 декабря 2011, 06:25
Modified 10 января, 12:41
Updated 10 января, 12:41
БЕЛОГОРСК. 2 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Сегодня в Белогорске состоялось открытие отремонтированной амбулатории в микрорайоне «Амурсельмаш». На восстановление медучреждения из городского бюджета было выделено более 1 миллиона рублей. Чуть более месяца понадобилось подрядчику, чтобы привести коридоры и кабинеты амбулатории в порядок.
Красную ленточку перерезали глава Белогорска Станислав Мелюков и председатель ветеранской организации микрорайона «Амурсельмаш» Василий Черненко.
— Ремонт выполнен качественно, — отметил глава города. — Нам удалось «вдохнуть новую жизнь» в амбулаторию. Думаю, что пациенты оценят эти усилия.
— В конце 90-х годов нам пришлось отстаивать эту амбулаторию, так как в то время ее хотели попросту закрыть и избавиться от проблемы, — в свою очередь рассказал Василий Черненко.
Ветеран выразил благодарность главе города от всех жителей микрорайона. Напомнив, что ремонт в амбулатории не делался на протяжении 30-ти лет.
Сегодня амбулатория обслуживает порядка 6 тысяч пациентов от 18-ти лет. Здесь работают три участка. Прием ведут пока два врача-терапевта. В ближайшей перспективе должен начать работу еще один. Тем более что кабинет для него готов.
Помимо ремонта для амбулатории закупили новаяую мебель и оборудование для проведения физиопроцедур: нибулайзер, тубус-кварц и магнит.
Амбулатория в микрорайоне «Амурсельмаш» возобновит прием пациентов с понедельника 5 декабря, сообщает пресс-служба главы Белогорска.
Видео предоставлено белогорской телекомпанией «Город-ТВ»