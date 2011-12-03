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Posted 3 декабря 2011, 01:59

Published 3 декабря 2011, 01:59

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Руководитель епархиального центра помощи наркозависимым награжден памятным знаком наркоконтроля

3 декабря 2011, 01:59
На заседании обсуждались планы на 2012 год

ВЛАДИВОСТОК. 3 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Члены Общественного совета при Управлении службы Наркоконтроля по Приморскому краю подвели итоги работы в уходящем 2011 году и обсудили планы на наступающий 2012 год.

По итогам работы епархиального Душепопечительского центра реабилитации нарко- и алкоголезависимых при Покровском кафедральном соборе, директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов наградил руководителя центра протоиерея Александра Талько памятным знаком «За заслуги». Знак и удостоверительная грамота были вручены о. Александру на итоговом заседании Общественного совета, прошедшем во Владивостоке.
«Общественный совет по противодействию наркомании действует в Приморье уже два полных года. Важно, что в его состав, наряду с экспертами, учеными и законодателями, входят и представители духовенства. Это позволяет решать проблемы не только медицинского лечения, но и духовной реабилитации людей, оказавшихся подверженными пагубной страсти», - отметил отец Александр.
Как один из положительных итогов 2011 г. было отмечено подписание Соглашения о взаимодействии между Владивостокской епархией и Управлением Федеральной службы наркоконтроля по Приморскому краю.
В следующем, 2012 году членам Общественного совета предстоит рассмотреть, в частности, вопросы по налаживанию мониторинга ситуации с оборотом наркотиков в Приморье, а также обсудить возможности антинаркотической пропаганды с использованием как традиционных методов (в т.ч. проповедей, миссионерских акций), так и современных средств коммуникации (интернета), отметили в пресс-службе Владивостокской епархии.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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