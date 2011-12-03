Руководитель епархиального центра помощи наркозависимым награжден памятным знаком наркоконтроля

По итогам работы епархиального Душепопечительского центра реабилитации нарко- и алкоголезависимых при Покровском кафедральном соборе, директор Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов наградил руководителя центра протоиерея Александра Талько памятным знаком «За заслуги». Знак и удостоверительная грамота были вручены о. Александру на итоговом заседании Общественного совета, прошедшем во Владивостоке.

«Общественный совет по противодействию наркомании действует в Приморье уже два полных года. Важно, что в его состав, наряду с экспертами, учеными и законодателями, входят и представители духовенства. Это позволяет решать проблемы не только медицинского лечения, но и духовной реабилитации людей, оказавшихся подверженными пагубной страсти», - отметил отец Александр.

Как один из положительных итогов 2011 г. было отмечено подписание Соглашения о взаимодействии между Владивостокской епархией и Управлением Федеральной службы наркоконтроля по Приморскому краю.

В следующем, 2012 году членам Общественного совета предстоит рассмотреть, в частности, вопросы по налаживанию мониторинга ситуации с оборотом наркотиков в Приморье, а также обсудить возможности антинаркотической пропаганды с использованием как традиционных методов (в т.ч. проповедей, миссионерских акций), так и современных средств коммуникации (интернета), отметили в пресс-службе Владивостокской епархии.