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Posted 3 декабря 2011, 00:23

Published 3 декабря 2011, 00:23

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

В Арсеньеве прошли мастер-классы для работников общественного питания

3 декабря 2011, 00:23
Их организовала администрация города

ВЛАДИВОСТОК. 3 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Арсеньеве прошли практические семинары для работников предприятий общественного питания города в рамках муниципальной целевой Программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Арсеньевского городского округа на 2011-2012 годы и на период до 2015 года».

Инициатор проведения семинаров – управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа.
В столовой производственного лицея № 32 высококвалифицированные специалисты ресторанного агентства «Анонс» (Владивосток) провели мастер-классы для поваров и барменов столовых, закусочных, ресторанов и кафе города.
Шеф-повар ресторана «Пицца-М» (Владивосток) Александр Иванов имеет немало регалий и заслуг: он - золотой медалист Первого Приморского кулинарного фестиваля, призер Международного Кремлевского кулинарного кубка, разработчик авторских классов. Александр Александрович не первый раз проводит мастер-классы по профессиональному оборудованию и продуктам питания, передавая свой опыт коллегам. В Арсеньеве повар поделился приемами приготовления оригинальных салатов, супов, горячих блюд.
Опытный бармен Дмитрий Марков работает в баре «Мумий Тролль» (Владивосток). Дмитрий рассказал о принципах приготовления коктейлей и составления коктейльной карты, продемонстрировал технологии приготовления коктейлей.
Участники мастер-классов получили сертификаты от ресторанного агентства «Анонс» и Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, сообщила пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.
Все участники прошли обучение совершенно бесплатно. Как отметила начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Татьяна Исаенко, семинары в Арсеньеве прошли за счет средств, предусмотренных муниципальной программой развития и поддержки предпринимательства.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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