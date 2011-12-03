В Арсеньеве прошли мастер-классы для работников общественного питания

Инициатор проведения семинаров – управление экономики и инвестиций администрации Арсеньевского городского округа.

В столовой производственного лицея № 32 высококвалифицированные специалисты ресторанного агентства «Анонс» (Владивосток) провели мастер-классы для поваров и барменов столовых, закусочных, ресторанов и кафе города.

Шеф-повар ресторана «Пицца-М» (Владивосток) Александр Иванов имеет немало регалий и заслуг: он - золотой медалист Первого Приморского кулинарного фестиваля, призер Международного Кремлевского кулинарного кубка, разработчик авторских классов. Александр Александрович не первый раз проводит мастер-классы по профессиональному оборудованию и продуктам питания, передавая свой опыт коллегам. В Арсеньеве повар поделился приемами приготовления оригинальных салатов, супов, горячих блюд.

Опытный бармен Дмитрий Марков работает в баре «Мумий Тролль» (Владивосток). Дмитрий рассказал о принципах приготовления коктейлей и составления коктейльной карты, продемонстрировал технологии приготовления коктейлей.

Участники мастер-классов получили сертификаты от ресторанного агентства «Анонс» и Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, сообщила пресс-секретарь администрации Арсеньевского городского округа.

Все участники прошли обучение совершенно бесплатно. Как отметила начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Татьяна Исаенко, семинары в Арсеньеве прошли за счет средств, предусмотренных муниципальной программой развития и поддержки предпринимательства.