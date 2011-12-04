vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2011, 06:43

Published 4 декабря 2011, 06:43

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Губернаторский турнир по хоккею с шайбой стартовал в Приморье

4 декабря 2011, 06:43
В честь открытия играли команды "Луч" и "Спарта"

ВЛАДИВОСТОК. 4 декабря. «ВОСТОК-МЕДИА» - Игрой команд «Луч» администрации Приморского края и владивостокской «Спарты» в воскресенье стартовал седьмой губернаторский турнир по хоккею с шайбой. Поединок завершился со счетом – 13:6 в пользу команды «Луч», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края.
Матч прошёл в напряженной атмосфере, обе команды показали хорошую игру. За команду «Луч» выступали губернатор Сергей Дарькин и легендарный хоккеист, сенатор от Приморья Вячеслав Фетисов.
За игру Вячеслав Фетисов забил четыре шайбы, а Сергей Дарькин отличился тремя голами. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в этом году участие в губернаторском турнире примут еще 14 команд. На лед выйдут команды муниципальных образований, краевых предприятий и организаций, хоккейных клубов.
Из года в год губернаторский хоккейный турнир приобретает всё большую популярность. Благодаря его проведению хоккей стал действительно народной игрой в Приморье. За эти годы в крае построено несколько ледовых арен и продолжается строительство новых.
фото - Игорь Онучин

#Денис Объедкин#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика