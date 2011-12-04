Губернаторский турнир по хоккею с шайбой стартовал в Приморье

ВЛАДИВОСТОК. 4 декабря. «ВОСТОК-МЕДИА» - Игрой команд «Луч» администрации Приморского края и владивостокской «Спарты» в воскресенье стартовал седьмой губернаторский турнир по хоккею с шайбой. Поединок завершился со счетом – 13:6 в пользу команды «Луч», сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе администрации Приморского края.

Матч прошёл в напряженной атмосфере, обе команды показали хорошую игру. За команду «Луч» выступали губернатор Сергей Дарькин и легендарный хоккеист, сенатор от Приморья Вячеслав Фетисов.

За игру Вячеслав Фетисов забил четыре шайбы, а Сергей Дарькин отличился тремя голами. Как сообщили в управлении по физической культуре и спорту Приморского края, в этом году участие в губернаторском турнире примут еще 14 команд. На лед выйдут команды муниципальных образований, краевых предприятий и организаций, хоккейных клубов.

Из года в год губернаторский хоккейный турнир приобретает всё большую популярность. Благодаря его проведению хоккей стал действительно народной игрой в Приморье. За эти годы в крае построено несколько ледовых арен и продолжается строительство новых.

фото - Игорь Онучин