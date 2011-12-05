Следователи выясняют причины взрыва, убившего человека в день голосования

ХАБАРОВСК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Аяно-Майском районе Хабаровского во время горнопроходческих работ произошел несанкционированный взрыв в подземном участке горно-обогатительного комбината «Юбилейный», сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю. ЧП на северной шахте случилось в воскресенье, когда страна выбирала парламент. В результате взрыва погиб 54-летний проходчик, его 58-летний напарник получил ранения. В настоящее время он находится в больнице, состояние здоровья стабильное. Инцидент произошел в 150 километрах от села Нелькан (Аяно-Майский район). По предварительной информации, взорвались 16 килограммов аммонита.