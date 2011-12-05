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Posted 5 декабря 2011, 05:45

Published 5 декабря 2011, 05:45

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Таиланд отметит главный государственный праздник

5 декабря 2011, 05:45
Страну украсят портреты короля

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Жители Таиланда в понедельник с большим размахом отмечают самый главный государственный праздник - День рождения короля Пумипона Адульядета Рамы IХ, которому исполнилось 84 года.
Пумипон Адульядет пользуется бескрайней любовью и наивысшим авторитетом у подданных. По всей стране в понедельник установлены портреты Его Величества, украшенные преимущественно желтыми хризантемами. Желтый - цвет понедельника, дня, на который пришлось рождение Пумипона Адульядета. Этот цвет является символом королевской семьи и больше всего любим тайцами.
Его Величество является королем, царствующим дольше всех ныне здравствующих монархов в мире и дольше всех своих предшественников на тайском троне. Таиландский король родился 5 декабря 1927 года в США, в Кембридже (штат Массачусетс), где его отец, принц Махидол Сонгкхла, изучал медицину в Гарвардском университете. На престол Пумипон Адульядет был возведен в 1946 году, а спустя четыре года, после завершения учебы за границей, вернулся на родину и был коронован.
Как личность, Пумипон Адульядет - человек разносторонних интересов и талантов. Благодаря своему зарубежному образованию, король свободно владеет английским, немецким и французским языками. Это одаренный музыкант и композитор, в особенности в джазовой музыке - одна из его песен даже стала гвоздем программы в постановке на Бродвее в начале 50-х годов, а его учителями были прославленные джазмены Бенни Гудмен и Лайонел Хэмптон.
Тайцы искренне считают своего короля отцом нации и буквально боготворят его. На протяжении всего времени правления Пумипон Адульядет реализовал огромное число проектов, направленных на развитие страны и поддержание бедных слоев населения, передает ИТАР-ТАСС.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#АТР
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