Таиланд отметит главный государственный праздник

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Жители Таиланда в понедельник с большим размахом отмечают самый главный государственный праздник - День рождения короля Пумипона Адульядета Рамы IХ, которому исполнилось 84 года.

Пумипон Адульядет пользуется бескрайней любовью и наивысшим авторитетом у подданных. По всей стране в понедельник установлены портреты Его Величества, украшенные преимущественно желтыми хризантемами. Желтый - цвет понедельника, дня, на который пришлось рождение Пумипона Адульядета. Этот цвет является символом королевской семьи и больше всего любим тайцами.

Его Величество является королем, царствующим дольше всех ныне здравствующих монархов в мире и дольше всех своих предшественников на тайском троне. Таиландский король родился 5 декабря 1927 года в США, в Кембридже (штат Массачусетс), где его отец, принц Махидол Сонгкхла, изучал медицину в Гарвардском университете. На престол Пумипон Адульядет был возведен в 1946 году, а спустя четыре года, после завершения учебы за границей, вернулся на родину и был коронован.

Как личность, Пумипон Адульядет - человек разносторонних интересов и талантов. Благодаря своему зарубежному образованию, король свободно владеет английским, немецким и французским языками. Это одаренный музыкант и композитор, в особенности в джазовой музыке - одна из его песен даже стала гвоздем программы в постановке на Бродвее в начале 50-х годов, а его учителями были прославленные джазмены Бенни Гудмен и Лайонел Хэмптон.

Тайцы искренне считают своего короля отцом нации и буквально боготворят его. На протяжении всего времени правления Пумипон Адульядет реализовал огромное число проектов, направленных на развитие страны и поддержание бедных слоев населения, передает ИТАР-ТАСС.