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Posted 5 декабря 2011, 00:45

Published 5 декабря 2011, 00:45

Modified 17 сентября 2022, 11:12

Updated 17 сентября 2022, 11:12

В Приморье повышается доступность кредитов для малого бизнеса

5 декабря 2011, 00:45
Размер комиссии составляет 1 процент годовых от суммы поручительства

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье повышается доступность кредитов для малого бизнеса.
Как сообщили в администрации Приморского края, Гарантийный фонд снизил комиссию за предоставление поручительств по инвестиционным кредитам для предприятий малого бизнеса. Теперь для заемщиков, получающих кредиты на приобретение и модернизацию основных средств и объектов недвижимости, размер комиссии составляет 1 процент годовых от суммы поручительства вместо прежних 1,5 процентов.
Цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств. Поддержка оказывается представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из городов и районов Приморья.
Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд увеличил количество банков партнеров, через которые предоставляется поручительство по кредитам, с 14 до 18.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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