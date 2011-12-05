ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - В Приморье повышается доступность кредитов для малого бизнеса.

Как сообщили в администрации Приморского края, Гарантийный фонд снизил комиссию за предоставление поручительств по инвестиционным кредитам для предприятий малого бизнеса. Теперь для заемщиков, получающих кредиты на приобретение и модернизацию основных средств и объектов недвижимости, размер комиссии составляет 1 процент годовых от суммы поручительства вместо прежних 1,5 процентов.

Цель кредитов - вложения во внеоборотные активы, ремонт, приобретение оборудования и пополнение оборотных средств. Поддержка оказывается представителям малого бизнеса - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям из городов и районов Приморья.

Напомним, Гарантийный фонд создан в 2009 году распоряжением губернатора Приморского края Сергея Дарькина с целью повышения доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса. Фонд увеличил количество банков партнеров, через которые предоставляется поручительство по кредитам, с 14 до 18.