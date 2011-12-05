В Приморье разработали проект уникального рыбацкого судна

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Некогда процветавшая и ведущая в Приморье рыбная промышленность сейчас находится в сложной ситуации. Вроде и кадры еще остались, квотами не обделили, рыба в морях имеется. А вот ловить ее чем? Подавляющая часть флота была построена еще при советской власти на верфях Украины, Польши и Испании. На Дальнем Востоке только судостроительный завод в Благовещенске выпускал востребованные сейнеры, к счастью, предприятие возродилось и вновь производит МРС.

Не случайно губернатор Приморья Сергей Дарькин на каждом отраслевом совещании бьет в набат: флот стареет. Через 5-10 лет в море не останется малых и средних добытчиков, практически исчезли плавучие перерабатывающие комплексы. Сергея Дарькина поддержал Владимир Путин (вначале как президент страны, а теперь и как премьер-министр). Но нужны современные суда — эффективные в добыче и переработке уловов, энергоемкие, малозатратные и низкобюджетные. Поэтому несколько лет назад приморский губернатор и обратился к молодым проектировщикам-корабелам и рыбакам: давайте создадим проект траулера будущих поколений.

Призыв был услышан. Несколько лет кропотливого труда дали «на гора» прорывной проект, у которого нет аналогов в мире по эффективности и низкой затратности.

Это рыбодобывающее судно-док нового поколения.

Созданная конструкторская группа имеет огромный положительный опыт как в области конструирования судов, промыслового вооружения, создания компьютерных тренажеров, так и организации финансирования крупных проектов, в том числе международных. В частности проект по восстановлению малого рыболовецкого флота в Сахалинской области был успешно реализован в 1998 – 2000 годах. Участники – ООО «РПК Посейдон», ГУП «Сахализингфлот», ОАО «Дальневосточный Банк», ООО «Посейдон лизинг». В конструкторскую группу также входят специалисты, по патентам которых производится лов сайры и кальмара в настоящее время.

В течение ряда лет конструкторская группа изучала вопрос по созданию нового типа промыслового судна. Следствием работы группы явилось создание и патентование универсального рыбопромыслового судна-дока, способного нести на себе ряд промысловых судов, используя судно – док как базу - убежище, плавзавод и рыбопромысловое судно.

Строительство данного судна нового поколения сможет повлиять как на освоение рыбных ресурсов Мирового океана, так и на совершенствование малого и среднего рыбодобывающего флота на Дальневосточном бассейне и Европейской части РФ.

Предположительный срок финансирования проекта – 15 лет. Процентная ставка, с учетом имеющегося опыта привлечения финансирования от зарубежных банков, будет оптимизирована.