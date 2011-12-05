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Posted 5 декабря 2011, 06:53

Published 5 декабря 2011, 06:53

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

В Приморье сгорели два автомобиля на парковке

5 декабря 2011, 06:53
Сюжет
Происшествие
Причина пожара - поджог

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - в Славянке рано утром произошло возгорание легкового автомобиля, припаркованного возле дома № 16 по улице Дружбы. Увидев из окна квартиры свою горящую автомашину, владелец выбежал из дома и успел потушить возгорание, предполагаемой причиной которого стал умышленный поджог переднего крыла автомобиля. Материалы по этому делу переданы в Хасанский ОМВД, ведется следствие.
На следующий день ночью на автостоянке ПСМО-8 в Славянке произошло возгорание еще одного автомобиля. Однако на этот раз причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Машина полностью сгорела на глазах автовладельца и сторожа автостоянки, - пишет газета «Хасанские вести».

Фото: http://autorambler.ru/journal/events/15.09.2008/560942303/

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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