В Приморье сгорели два автомобиля на парковке

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - в Славянке рано утром произошло возгорание легкового автомобиля, припаркованного возле дома № 16 по улице Дружбы. Увидев из окна квартиры свою горящую автомашину, владелец выбежал из дома и успел потушить возгорание, предполагаемой причиной которого стал умышленный поджог переднего крыла автомобиля. Материалы по этому делу переданы в Хасанский ОМВД, ведется следствие.

На следующий день ночью на автостоянке ПСМО-8 в Славянке произошло возгорание еще одного автомобиля. Однако на этот раз причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Машина полностью сгорела на глазах автовладельца и сторожа автостоянки, - пишет газета «Хасанские вести».