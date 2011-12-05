В Приморье сгорели два автомобиля на парковке

Posted 5 декабря 2011, 06:53
Published 5 декабря 2011, 06:53
Modified 17 сентября 2022, 12:23
Updated 17 сентября 2022, 12:23
ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - в Славянке рано утром произошло возгорание легкового автомобиля, припаркованного возле дома № 16 по улице Дружбы. Увидев из окна квартиры свою горящую автомашину, владелец выбежал из дома и успел потушить возгорание, предполагаемой причиной которого стал умышленный поджог переднего крыла автомобиля. Материалы по этому делу переданы в Хасанский ОМВД, ведется следствие.
На следующий день ночью на автостоянке ПСМО-8 в Славянке произошло возгорание еще одного автомобиля. Однако на этот раз причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Машина полностью сгорела на глазах автовладельца и сторожа автостоянки, - пишет газета «Хасанские вести».
Фото: http://autorambler.ru/journal/events/15.09.2008/560942303/