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Posted 5 декабря 2011, 05:07

Published 5 декабря 2011, 05:07

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Выборы дали сигнал для власти

5 декабря 2011, 05:07
Так считает губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт

ХАБАРОВСК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Губернатор Хабаровского края и спикер краевого парламента подвели предварительные итоги выборов в Госдуму РФ.
Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», на пресс-конференции, посвященной предварительным итогам выборов, Вячеслав Шпорт отметил, что голосование прошло на хорошем организационном уровне при незначительных замечаниях и нарушениях.
Однако в регионе зарегистрировано более 9 тысяч недействительных бюллетеней. Так жители выразили свое отношение к действующей власти.
«Но победу на выборах одержала «Единая Россия» почти с двукратным преимуществом. Значит, люди поддержали правящую партию – ведь голосование отражает настроение наших жителей. Это сигнал для власти – ослаблять внимание к гражданам нельзя. Многие руководители расслабились, считая, что с рабочими не надо общаться и объяснять им политику нашей партии», — подчеркнул губернатор.
Председатель краевой думы и руководитель регионального отделения «Единой России» Сергей Хохлов отметил, что Хабаровский край проголосовал активно – явка составила более 50 процентов. «Единую Россию» больше всего поддержали в Комсомольском, Аяно-Майском и Нанайском районах.
«Вчерашние выборы подтвердили, что живем мы в демократической стране с многопартийной системой. Теперь, после победы, нам нужно каждый день доказывать, что «Единая Россия» партия дела», — сказал спикер краевого парламента.

Артем Красиков
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#Денис Объедкин#Новости#Хабаровский край#Общество
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