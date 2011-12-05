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Posted 5 декабря 2011, 05:47

Published 5 декабря 2011, 05:47

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Жительница Приморья никак не может добиться гражданства для своих сыновей

5 декабря 2011, 05:47
За помощью она обратилась к омбудсмену

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За помощью к уполномоченному по правам человека по Приморскому краю Владимиру Ушакову обратилась Наина Пак (данные изменены). Она является гражданкой России с 2002 года, а ранее проживала в Республике Казахстан. В 2004 годом через передачу «Жди меня» Наина разыскала своих сыновей 18 и 22 лет, проживавших в Украине, и привезла их в Приморский край. Паспортов и гражданства какого-либо государства сыновья Пак до сих пор не имеют.
Как сообщает сайт приморского омбудсмена, несмотря на многочисленные обращения Наина Пак в разные инстанции, с 2004 года эта проблема на уровне Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Приморскому краю не разрешена, правовой статус сыновей Пак не урегулирован.
Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир Ушаков обратился к директору Федеральной миграционной службы РФ Константину Ромодановскому. В результате рассмотрения дела, в управление Федеральной миграционной службы РФ по Приморскому краю было направлено поручение об оказании сыновьям Пак содействия в оформлении разрешений на временное проживание лиц без гражданства.

А.А.

#Денис Объедкин#Новости#Общество
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