Жительница Приморья никак не может добиться гражданства для своих сыновей

ВЛАДИВОСТОК. 5 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - За помощью к уполномоченному по правам человека по Приморскому краю Владимиру Ушакову обратилась Наина Пак (данные изменены). Она является гражданкой России с 2002 года, а ранее проживала в Республике Казахстан. В 2004 годом через передачу «Жди меня» Наина разыскала своих сыновей 18 и 22 лет, проживавших в Украине, и привезла их в Приморский край. Паспортов и гражданства какого-либо государства сыновья Пак до сих пор не имеют.

Как сообщает сайт приморского омбудсмена, несмотря на многочисленные обращения Наина Пак в разные инстанции, с 2004 года эта проблема на уровне Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Приморскому краю не разрешена, правовой статус сыновей Пак не урегулирован.

Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Владимир Ушаков обратился к директору Федеральной миграционной службы РФ Константину Ромодановскому. В результате рассмотрения дела, в управление Федеральной миграционной службы РФ по Приморскому краю было направлено поручение об оказании сыновьям Пак содействия в оформлении разрешений на временное проживание лиц без гражданства.