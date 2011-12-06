Благовещенск взбудоражен убийством таксиста

Подробности дела не разглашаются. Единственное, о чем говорят следователи, – злоумышленники после нападения угнали автомобиль жертвы, но не проехали и двух километров от места трагедии – съехали с трассы, видимо, не справившись с управлением. Бросив разбитую «Тойоту», убийцы бежали. Пострадавший скончался от многочисленных колото-резаных ран.