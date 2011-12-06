Благовещенск взбудоражен убийством таксиста

Posted 6 декабря 2011, 07:34
Published 6 декабря 2011, 07:34
Modified 17 сентября 2022, 12:23
Updated 17 сентября 2022, 12:23
БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Следственный комитет сегодня расследует обстоятельства убийства благовещенского таксиста на «аэропортовской трассе». Он погиб накануне днем предположительно от рук пассажиров.
Подробности дела не разглашаются. Единственное, о чем говорят следователи, – злоумышленники после нападения угнали автомобиль жертвы, но не проехали и двух километров от места трагедии – съехали с трассы, видимо, не справившись с управлением. Бросив разбитую «Тойоту», убийцы бежали. Пострадавший скончался от многочисленных колото-резаных ран.
«На месте происшествия отработала следственно-оперативная группа, изъяли ряд вещественных доказательств», – отметил старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский.