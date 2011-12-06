Для некоторых амурчан уже настали новогодние праздники

Posted 6 декабря 2011, 07:32
Published 6 декабря 2011, 07:32
Modified 17 сентября 2022, 12:23
Updated 17 сентября 2022, 12:23
БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — К Международному Дню инвалидов амурские дети с ограниченными физическими возможностями получили подарки. Первым ребят посетил Дед Мороз – в областном театре кукол состоялось предновогоднее представление.
Поздравления от амурского Деда Мороза получили около ста малышей с ограниченными физическими возможностями. Сказочные герои закружили ребятню в хороводе под традиционные новогодние песни. Кульминацией праздника стал «Секрет» – кукольный спектакль по детским стихам Даниила Хармса. Театр кукол подготовил еще несколько сюрпризов для амурских ребятишек. Праздничные премьеры – «Девочка-снегурушка», «Новогодний теремок» и 2 сказочных предновогодних представления, которые актеры покажут маленьким зрителям не только в Благовещенске, но и в районах области.