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Posted 6 декабря 2011, 07:32

Published 6 декабря 2011, 07:32

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Для некоторых амурчан уже настали новогодние праздники

6 декабря 2011, 07:32
Сказочные герои поздравили особенных ребятишек

БЛАГОВЕЩЕНСК. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — К Международному Дню инвалидов амурские дети с ограниченными физическими возможностями получили подарки. Первым ребят посетил Дед Мороз – в областном театре кукол состоялось предновогоднее представление.

Поздравления от амурского Деда Мороза получили около ста малышей с ограниченными физическими возможностями. Сказочные герои закружили ребятню в хороводе под традиционные новогодние песни. Кульминацией праздника стал «Секрет» – кукольный спектакль по детским стихам Даниила Хармса. Театр кукол подготовил еще несколько сюрпризов для амурских ребятишек. Праздничные премьеры – «Девочка-снегурушка», «Новогодний теремок» и 2 сказочных предновогодних представления, которые актеры покажут маленьким зрителям не только в Благовещенске, но и в районах области.

#Денис Объедкин#Новости#Общество#Амурская область
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