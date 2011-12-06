Сомалийские пираты решили отдохнуть

ВЛАДИВОСТОК. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Как сообщает BBC, ссылаясь на статистику Европейских морских сил, патрулирующих прибрежные воды Сомали и западной части Индийского океана, в прошлом месяце грозные сомалийские пираты нападали на проходящие суда всего 12 раз, хотя ровно год назад таких нападений было совершено 35, то есть почти в три раза больше. Из двенадцати атак лишь одну можно считать успешной для пиратов. В прошлом году таких нападений было семь, пишет «Комсомольская правда».

Снижение активности морских разбойников специалисты в основном объясняют растущим числом вооруженной охраны на кораблях. Все больше кораблей, проходящих через опасные воды, вооружаются колючей проволокой и водяными пушками.

Однако пираты по-прежнему продолжают удерживать как минимум 200 заложников, захваченных с целью получения выкупа, и 8 кораблей - в сомалийских водах или в соседних странах. К тому же деятельности морских разбойников в ноябре не благоприятствовала погода. Сейчас, после окончания сезона муссонов, их активность может вырасти.