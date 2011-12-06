Во Владивостоке построен современный мусороперерабатывающий комплекс

ВЛАДИВОСТОК. 6 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке построен современный комплекс по переработке и утилизации твердых бытовых отходов.

Напомним, его строительство велось в рамках подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Это один из важнейших проектов, связанных с улучшением экологической обстановки в городе.

Как сообщила пресс-служба администрации Приморского края, новое предприятие способно перерабатывать около 300 тысяч тонн мусора в год. Комплекс по переработке и утилизации ТБО включает производственный цех, где происходит складирование, сортировка и переработка отходов. Здесь также расположены первая карта полигона ТБО, очистные сооружения, административное здание.

Технически переработка представляет собой полуавтоматизированную сортировку поступающих отходов с разделением на виды: вторичное сырье, сырье, пригодное для вторичной переработки, крупногабаритный мусор, строительные отходы. В крае работает ряд компаний, которые забирают сортируемые отходы и занимаются углубленной переработкой.

На полигоне ТБО складирование происходит согласно современной технологии. При размещении соблюдаются все требования природоохранного законодательства, пожарной безопасности и санитарные нормы. Применение современных технологий утилизации и переработки отходов обеспечит защиту атмосферы, прилегающих территорий и грунтовых вод от загрязнения. Первая карта полигона рассчитана на семь лет эксплуатации. По мере необходимости будут достраиваться другие карты полигона.