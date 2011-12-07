На станции Хабаровск-2 скопилось более 1000 крупнотоннажных контейнеров

По данным филиала ОАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах» «ТрансКонтейнер» на Дальневосточной железной дороге, при допустимых 2-3 сутках, клиенты хранят контейнеры на площадке более длительное время, не обеспечивая вывоз в выходные и праздничные дни. Зачастую простаивают грузы в адрес компаний, имеющих свои складские площади и хорошо отработанные логистические схемы. Плохо используются выходные дни, когда движение автотранспорта в пределах города достигает минимума, грузополучатели не работают, даже, несмотря на то, что ОАО «ТрансКонтейнер» готово предоставлять в выходные автотранспорт. В результате контейнерная площадка фактически используется грузополучателями как место хранения.

Ситуация на станции Хабаровск-2 осложняется еще и длительными простоями груженых вагонов, поданных под выгрузку на пути не общего пользования.

По данным на 3 декабря 2011 года, некоторые фирмы значительно превысили эту норму: ООО «Феникс» - 1 вагон простой 217 часов, ОАО «ЖБИ-5» - 9 вагонов 276 часов, ФГУП «Дальспецстрой» при Спецстрое России - 8 вагонов 263 часа, ООО «Энерготрейд» - 12 вагонов 781 час, ОАО «Артель старателей Амур» - 3 вагона 123 часа, ООО «Караван ДВ» - 2 вагона 56 часов, ООО «Автовосток – 2» вагона 114 часов, ООО «Форт Цемент» - 4 вагона 112 часов при норме простоя 16 часов 47 минут.

Проблемы с вывозом грузов создают сложности в работе всего транспортного узла Хабаровск-2. ОАО «РЖД» вынуждено ограничивать подход поездов назначением на станцию Хабаровск-2, задерживая их на близлежащих станциях, что в свою очередь ведет к резкому снижению пропускной и провозной способности железной дороги, затрудняет продвижение транзитного грузопотока, создает дефицит подвижного состава, приводит к серьезным сбоям в работе железнодорожного транспорта.

В качестве вынужденной меры ОАО «РЖД» рассматривает в ближайшее время возможность введения конвенционного ограничения погрузки грузов в адрес получателей на станции Хабаровск-2, что неизбежно затронет добросовестных грузополучателей и создаст предпосылки к возникновению неудовлетворенного спроса на целый ряд товаров, в том числе и продовольственных, в преддверии новогодних праздников.