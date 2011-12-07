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Posted 7 декабря 2011, 00:37

Published 7 декабря 2011, 00:37

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Во Владивостоке задержали карманника

7 декабря 2011, 00:37
Сюжет
Происшествие
Приезжий "гастролер" промышлял на одном из популярных автобусных маршрутов

ВЛАДИВОСТОК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны задержали карманника.
Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, злоумышленник выбрал местом своего промысла городской автобус маршрута №7.
25-летний мужчина вытащил из сумки одной из пассажирок документы и 600 рублей. Выйдя из автобуса и, обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
Несмотря на то, что вор действовал весьма профессионально и остался незамеченным, сотрудники вневедомственной охраны установили его личность и вскоре задержали.
Охотником за чужим добром оказался житель Артема, ранее не попадавший в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

А.М.

#Денис Объедкин#Новости#Происшествие
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