Во Владивостоке задержали карманника

ВЛАДИВОСТОК. 7 декабря. ВОСТОК-МЕДИА - Во Владивостоке сотрудники вневедомственной охраны задержали карманника.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, злоумышленник выбрал местом своего промысла городской автобус маршрута №7.

25-летний мужчина вытащил из сумки одной из пассажирок документы и 600 рублей. Выйдя из автобуса и, обнаружив пропажу, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Несмотря на то, что вор действовал весьма профессионально и остался незамеченным, сотрудники вневедомственной охраны установили его личность и вскоре задержали.

Охотником за чужим добром оказался житель Артема, ранее не попадавший в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. По факту кражи возбуждено уголовное дело.