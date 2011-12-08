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Posted 8 декабря 2011, 06:17

Published 8 декабря 2011, 06:17

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

"Амурским коммунальным системам" придется ответить за аварию в Благовещенске

8 декабря 2011, 06:17
Сюжет
Происшествие
Коммунальщики вовремя не заменили изношенные трубы теплотрассы

БЛАГОВЕЩЕНСК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Прокуратура назвала причину коммунальной аварии, случившейся в Благовещенске во вторник. Порыв на теплотрассе, в результате которого без тепла несколько часов оставались 20 тысяч человек, произошел из-за износа трубопровода. В отношении "Амурских коммунальных систем" возбуждены 2 административных дела. Между тем, в ходе проверок, проведенных контролирующими ведомствами, в области выявлены сотни нарушений при использовании денежных средств управляющими компаниями.Прокуратура сегодня проверяет законность расходования предприятиями ЖКХ платежей за ремонт и содержание многоквартирных домов. Например, одна из зейских управляющих компаний более 4-х миллионов рублей, собранных со своих клиентов, направила на счета не работавших в ЖКХ предприятий-банкротов. В целом по области проверяющие выявили более 600-т нарушений законодательства. К административной ответственности привлечено 25 должностных лиц, возбуждено 9 уголовных дел. Их расследование и устранение выявленных нарушений находятся на контроле областной прокуратуры.

#Денис Объедкин#Новости#Амурская область#Происшествие
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