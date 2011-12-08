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Posted 8 декабря 2011, 06:19

Published 8 декабря 2011, 06:19

Modified 17 сентября 2022, 12:23

Updated 17 сентября 2022, 12:23

Казачью культуру в Приамурье возрождают марафоном

8 декабря 2011, 06:19
Целый год в области будут искать самобытные таланты

БЛАГОВЕЩЕНСК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Областной творческий марафон "Культура казачества: из века в век" открылся в Приамурье и почти год будет проходить по региону с целью возрождения казачьих традиций.Начался марафон с бесплатного концерта с участием благовещенских творческих коллективов, который пройдет в филармонии. Здесь же были организованы мастер-классы по казачьим танцам и песням, а также передвижная историческая выставка. В областной научной библиотеке прошел тематический круглый стол. В течение всего года организаторы марафона будут искать и поддерживать талантливые коллективы и отдельных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, фотолюбителей.

#Денис Объедкин#Новости#Культура#Амурская область
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