Казачью культуру в Приамурье возрождают марафоном

БЛАГОВЕЩЕНСК. 8 декабря. ВОСТОК-МЕДИА — Областной творческий марафон "Культура казачества: из века в век" открылся в Приамурье и почти год будет проходить по региону с целью возрождения казачьих традиций.Начался марафон с бесплатного концерта с участием благовещенских творческих коллективов, который пройдет в филармонии. Здесь же были организованы мастер-классы по казачьим танцам и песням, а также передвижная историческая выставка. В областной научной библиотеке прошел тематический круглый стол. В течение всего года организаторы марафона будут искать и поддерживать талантливые коллективы и отдельных исполнителей, мастеров декоративно-прикладного искусства, фотолюбителей.